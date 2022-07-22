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  4. Литовский талант юношеской команды Динамо перешел в Аугсбург
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 21:50 |
1291
0

Литовский талант юношеской команды Динамо перешел в Аугсбург

Титас Бузас предпочел перебраться в Германию

22 июля 2022, 21:50 |
1291
0
Литовский талант юношеской команды Динамо перешел в Аугсбург
sportas.lt. Титас Бузас (слева)

18-летний атакующий центральный полузащитник «Динамо» U-19 Титас Бузас подписал контракт с немецким «Аугсбургом».

Известно, что Бузас в ближайшем сезоне будет выступать за юношескую команду «Аугсбурга».

Подробности трансфера литовского легионера не раскрываются.

Титас Бузас перешел в «Динамо» в августе минувшего года из «Дайнавы», подписав контракт на три года. После начала российско-украинской войны литовец на несколько месяцев вернулся на родину, где выступал за «Йонаву».

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Источник sportas.lt
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