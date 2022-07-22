Литовский талант юношеской команды Динамо перешел в Аугсбург

18-летний атакующий центральный полузащитник «Динамо» U-19 Титас Бузас подписал контракт с немецким «Аугсбургом».

Известно, что Бузас в ближайшем сезоне будет выступать за юношескую команду «Аугсбурга».

Подробности трансфера литовского легионера не раскрываются.

Титас Бузас перешел в «Динамо» в августе минувшего года из «Дайнавы», подписав контракт на три года. После начала российско-украинской войны литовец на несколько месяцев вернулся на родину, где выступал за «Йонаву».