Литовский талант юношеской команды Динамо перешел в Аугсбург
Титас Бузас предпочел перебраться в Германию
18-летний атакующий центральный полузащитник «Динамо» U-19 Титас Бузас подписал контракт с немецким «Аугсбургом».
Известно, что Бузас в ближайшем сезоне будет выступать за юношескую команду «Аугсбурга».
Подробности трансфера литовского легионера не раскрываются.
Титас Бузас перешел в «Динамо» в августе минувшего года из «Дайнавы», подписав контракт на три года. После начала российско-украинской войны литовец на несколько месяцев вернулся на родину, где выступал за «Йонаву».
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