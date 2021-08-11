ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало юного литовского хавбека

Состав киевлян пополнил Титас Бузас

  • 11.08.2021 16:28
  • 4272 просмотра
  • 22 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало юного литовского хавбека

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о подписании контракта с 17-летним полузащитником Титасом Бузасом.

Литовский игрок получил контракт на 3 года, а свои выступления в Киеве начнет с команды U-19.

Бузас выступал на родине за клуб литовской Первой лиги «Дайнава», а также за юношескую команду U-17 португальского «Белененсеша».

Привлекался к юношеским сборным Литвы возрастных категорий U-17 и U-19.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 17:36
    0
    Литовскому хавбеку киевские тренеры рекомендовали перед тренировкой читать знаменитую английскую сказку "Питер Пэн", которую перевели на его родной язык литовские лингвисты и которая теперь называется "Питерас Пенис"
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
      SuperleagueUkraine, 11.08.2021 17:32
    -1
    Пачему не с мацквы? опзжников еще бы порадовали)
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.08.2021 17:29
    0
    Классные трансферы))
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    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 17:25
    -1
    Alex32, 11.08.2021 17:21
    А нафига???
    для Черноморца
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    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 17:24
    -2
    ещё один разведчик внедряется в систему Динамо, как и шкуркин (
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    Alex32
    online
      Alex32, 11.08.2021 17:22
    +2
    У нас что в Динамо нету талантливой молодёжи, что нужно прям литовца подписывать???
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 11.08.2021 17:21
    0
    А нафига???
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 11.08.2021 16:51
    0
    То Безус,теперь Бузас.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 11.08.2021 16:50
    -1
    Rzechpospolita, 11.08.2021 16:46
    Это кстати усиления для клуба, логотип которого изображён у тебя на аватарке)))
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 11.08.2021 16:46
    +5
    CheMP, 11.08.2021 16:38
    какие деньги?! натуральный обмен: Суркисы - колючую проволку для границы,литовцы - молодое дарование
    Это кстати усиления для клуба, логотип которого изображён у тебя на аватарке)))
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 16:46
    -3
    RomanEnakievo, 11.08.2021 16:44
    Ему 17 лет. В Ю-19 играть будет, а через пару лет будет видно
    пропадёт как и многие молодые вундеркинды из африки и латинской америки которых ранее подписывали
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    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 16:44
    -6
    Позорище б.
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    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:44
    +4
    ILUZIONIST, 11.08.2021 16:40
    Нормально- Суркис зашевелился. Пошли усиления
    Ему 17 лет. В Ю-19 играть будет, а через пару лет будет видно
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 11.08.2021 16:40
    -5
    Нормально- Суркис зашевелился. Пошли усиления
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 11.08.2021 16:39
    +2
    Mykola_Andrienko, 11.08.2021 16:37
    Ягодінскіс латиш
    ля, действительно
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 11.08.2021 16:38
    -4
    potemkin78, 11.08.2021 16:33
    деньги девать некуда?
    какие деньги?! натуральный обмен: Суркисы - колючую проволку для границы,литовцы - молодое дарование
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 11.08.2021 16:38
    -3
    Mykola_Andrienko, 11.08.2021 16:37
    Ягодінскіс латиш
    "а какая разница?" (с)
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 11.08.2021 16:37
    +3
    JASPER MOGLOT, 11.08.2021 16:36
    главное чтобы не пошел по стопам своего соотечественника Виталийса Ягодинскиса
    Ягодінскіс латиш
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 11.08.2021 16:36
    +1
    главное чтобы не пошел по стопам своего соотечественника Виталийса Ягодинскиса
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
      Евгений Бойкинюк, 11.08.2021 16:35
    -4
    очередной ненужный проебалт
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