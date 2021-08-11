ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало юного литовского хавбека

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о подписании контракта с 17-летним полузащитником Титасом Бузасом.

Литовский игрок получил контракт на 3 года, а свои выступления в Киеве начнет с команды U-19.

Бузас выступал на родине за клуб литовской Первой лиги «Дайнава», а также за юношескую команду U-17 португальского «Белененсеша».

Привлекался к юношеским сборным Литвы возрастных категорий U-17 и U-19.