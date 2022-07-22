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  4. Микель АРТЕТА: «Зинченко хочет получить важную роль»
Англия
22 июля 2022, 20:59 | Обновлено 22 июля 2022, 21:08
665
0

Микель АРТЕТА: «Зинченко хочет получить важную роль»

Наставник «Арсенала» – о подписании украинца

22 июля 2022, 20:59 | Обновлено 22 июля 2022, 21:08
665
0
Микель АРТЕТА: «Зинченко хочет получить важную роль»
ФК Арсенал Лондон. Микель Артета и Александр Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал покупку лондонским клубом Александра Зинченко у «Манчестер Сити».

«Мы здесь, чтобы побеждать. Чтобы побеждать и играть, как мы этого хотим. А Александр способен на то и другое. У него есть подготовка, у него есть опыт в этом. Кроме того, он хочет получить важную роль в команде. Сейчас он находится на таком этапе своей карьеры, когда ищет новый вызов. А «Арсенал», как клуб, и я, как тренер, можем предложить ему это.

У Александра хорошие не только футбольные качества, но и человеческие. Кем он является как личность, за что он выступает, какой у него сильный характер, какая у него страсть к игре.

Никогда не забуду, как он всегда был первым на тренировках (Артета в 2016-2019 годах работал ассистентом Гвардиолы в «Сити» – прим.). Как он был первым, кто доставал мячи, первым, кто тренировался, первым, кто всегда требовал больше. Он решил играть на самом высоком уровне и реализовать свой потенциал. Такие качества уникальны.

Мы очень рады, что Алекс присоединился к нам. Это игрок, которого я очень хорошо знаю. Я продолжал следить за ним после ухода из «Манчестер Сити».

Алекс – высококачественный игрок, который придаст нам варианты и универсальность. Речь идет не только о позициях, на которых он может сыграть, но и об универсальности, которую он предоставит нам в атаке и защите. Алекс – человек с прекрасными человеческими качествами и характером. Я рад, что все приложили огромные усилия, чтобы подписать Алекса», - сказал Артета.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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