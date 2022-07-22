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  4. Влада ЗИНЧЕНКО: «Мне пришлось доказывать свое место на трибунах»
Англия
22 июля 2022, 20:41 | Обновлено 22 июля 2022, 20:51
1776
0

Влада ЗИНЧЕНКО: «Мне пришлось доказывать свое место на трибунах»

Жена Александра Зинченко – об уходе супруга из «Манчестер Сити»

22 июля 2022, 20:41 | Обновлено 22 июля 2022, 20:51
1776
0
Влада ЗИНЧЕНКО: «Мне пришлось доказывать свое место на трибунах»
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Журналистка Влада Седан, которая является женой футболиста сборной Украины Александра Зинченко, попрощалась с «Манчестер Сити» перед трансфером супруга в лондонский «Арсенал».

«Впервые футболку «Сити» я надела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже являлся частью манчестерской семьи. Но мне пришлось доказывать свое место на трибунах.

В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках «Сити» мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых мы равняемся.

Мы перелистываем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я с еще большим интересом буду наблюдать за тем феноменом, которым является «Манчестер Сити». Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все, «Сити». Для меня Манчестер навсегда останется синим», - написала Влада в Instagram.

 

 

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Источник Sport.ua
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