Влада ЗИНЧЕНКО: «Мне пришлось доказывать свое место на трибунах»

Журналистка Влада Седан, которая является женой футболиста сборной Украины Александра Зинченко, попрощалась с «Манчестер Сити» перед трансфером супруга в лондонский «Арсенал».

«Впервые футболку «Сити» я надела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже являлся частью манчестерской семьи. Но мне пришлось доказывать свое место на трибунах.

В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках «Сити» мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых мы равняемся.

Мы перелистываем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я с еще большим интересом буду наблюдать за тем феноменом, которым является «Манчестер Сити». Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все, «Сити». Для меня Манчестер навсегда останется синим», - написала Влада в Instagram.