Александр Овчаренко выиграл 8-й матч подряд в Словении. После триумфа на фьючерсе в Литии, Александр отправился в Радомлье, где уже вышел в полуфинал.

На своем пути украинец обыграл македонца Горазда Шрибляка (6:1, 6:2), Дуже Кекежа из Хорватии (6:3, 6:4) и Томаззо Компануччи из Италии (6:1, 6:4). Далее Саша сыграет с Себастьяном Доминко (Словения), с которым он встречался неделю назад в Литии. Тогда Саша выиграл в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), (6:3). Матч состоится 23 июля не ранее 17:00 по Киеву.

Стоит отметить, что украинец играл и пары вместе с Матиасом Зукасом (Аргентина). Но свой полуфинальный матч они проиграли в трех сетах Николаю Галаку (белоруссия) и Франу Нинчевичу (Хорватия).