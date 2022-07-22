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  4. Александр Овчаренко выиграл 8-й матч подряд
ITF
22 июля 2022, 19:34 | Обновлено 22 июля 2022, 19:56
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0

Александр Овчаренко выиграл 8-й матч подряд

Украинец продолжает свою победную серию в Словении

22 июля 2022, 19:34 | Обновлено 22 июля 2022, 19:56
4
0
Александр Овчаренко выиграл 8-й матч подряд
Instagram. Александр Овчаренко

Александр Овчаренко выиграл 8-й матч подряд в Словении. После триумфа на фьючерсе в Литии, Александр отправился в Радомлье, где уже вышел в полуфинал.

На своем пути украинец обыграл македонца Горазда Шрибляка (6:1, 6:2), Дуже Кекежа из Хорватии (6:3, 6:4) и Томаззо Компануччи из Италии (6:1, 6:4). Далее Саша сыграет с Себастьяном Доминко (Словения), с которым он встречался неделю назад в Литии. Тогда Саша выиграл в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), (6:3). Матч состоится 23 июля не ранее 17:00 по Киеву.

Стоит отметить, что украинец играл и пары вместе с Матиасом Зукасом (Аргентина). Но свой полуфинальный матч они проиграли в трех сетах Николаю Галаку (белоруссия) и Франу Нинчевичу (Хорватия). 

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Александр Овчаренко ITF Радомлье ITF Лития
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Источник Sport.ua
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