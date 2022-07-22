Александр ЗИНЧЕНКО: «Это было классное путешествие»
Украинец попрощался с «Манчестер Сити»
25-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко попрощался с английским «Манчестер Сити».
«Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным. И вы все сразу поверили в меня. Ну, почти сразу. Мы вместе писали нашу историю, завоевывали трофеи и становились сильнее после поражений.
Мы никогда не искали легкие победы и умели красиво их праздновать. Вы поддержали меня в самый сложный момент жизни и стали частью моего сердца навсегда. Благодарю всех вас, «Манчестер Сити». С любовью, Александр Зинченко. Увидимся», - написал украинец.
Напомним, Зинченко вскоре станет игроком лондонского «Арсенала».
Александр Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. За первую команду английского клуба он провел 127 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 12 ассистов.
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