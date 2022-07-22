Александр ЗИНЧЕНКО: «Это было классное путешествие»

25-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко попрощался с английским «Манчестер Сити».

«Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным. И вы все сразу поверили в меня. Ну, почти сразу. Мы вместе писали нашу историю, завоевывали трофеи и становились сильнее после поражений.

Мы никогда не искали легкие победы и умели красиво их праздновать. Вы поддержали меня в самый сложный момент жизни и стали частью моего сердца навсегда. Благодарю всех вас, «Манчестер Сити». С любовью, Александр Зинченко. Увидимся», - написал украинец.

Напомним, Зинченко вскоре станет игроком лондонского «Арсенала».

Александр Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. За первую команду английского клуба он провел 127 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 12 ассистов.