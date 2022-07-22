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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 20:22 | Обновлено 22 июля 2022, 20:58
670
0

Рома объявила о проведении спарринга с Шахтером

Контрольный поединок состоится 7 августа в Риме на «Стадио Олимпико»

22 июля 2022, 20:22 | Обновлено 22 июля 2022, 20:58
670
0
Рома объявила о проведении спарринга с Шахтером
ФК Рома

Итальянская «Рома» объявила о проведении контрольного матча против донецкого «Шахтера».

Спарринг состоится 7 августа в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Свободная продажа билетов стартует 25 июля. Пока приобрести их могут только владельцы абонементов.

Согласно информации, которую ранее обнародовал Sport.ua, Рома» приняла решение сыграть спарринг с «Шахтером», чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро. Опция о проведении товарищеского матча между итальянской и украинской командами была заложена в договор между клубами по переезду в Рим главного тренера Паулу Фонсеки, который случился летом 2019 года.

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Рома Рим Шахтер Донецк товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Рома
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