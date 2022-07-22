Рома объявила о проведении спарринга с Шахтером

Итальянская «Рома» объявила о проведении контрольного матча против донецкого «Шахтера».

Спарринг состоится 7 августа в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Свободная продажа билетов стартует 25 июля. Пока приобрести их могут только владельцы абонементов.

Согласно информации, которую ранее обнародовал Sport.ua, Рома» приняла решение сыграть спарринг с «Шахтером», чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро. Опция о проведении товарищеского матча между итальянской и украинской командами была заложена в договор между клубами по переезду в Рим главного тренера Паулу Фонсеки, который случился летом 2019 года.