Иван КРИВОШЕЕНКО: «Динамо отправится в Стамбул за победой»

Известный в прошлом украинский футболист Иван Кривошеенко прокомментировал ничью киевского «Динамо» с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.



«Да, динамовцы не порадовали наших любителей футбола. Ни одного удара в створ ворот «Фенербахче». Может быть, Луческу перегрузил ребят на сборах. Смотря игру в Лодзи, поймал себя на мысли, что у футболистов столичной команды, как бы по 5-6 кг груза надето. Конечно, «Фенербахче» посильнее АИКа будет. Но «Динамо» значительно больше времени готовилось к сезону, нежели «Ворскла». Опытнейший Луческу, я думаю, разберется с этим.

Убежден, ни игрокам «Динамо», ни тренерскому штабу команды не понравилась их игра против «Фенербахче». Однако сыграв на ноль, и имея в воротах Бущана, наши ребята отправятся в Стамбул за победой. Шансы на проход равны и у «Динамо», и у «Фенербахче», - сказал Кривошеенко.

Ответный матч между «Динамо» и «Фенербахче» пройдет 27 июля в Стамбуле. Начало – в 20:00.