Динамо может подписать Кирилла Ковальца

В ближайшее время игроком «Динамо» может стать полузащитник Кирилл Ковалец, последние четыре сезона выступавший за «Александрию».

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Кирилл намеревался этим летом продолжить карьеру за границей и имел предложения от варшавской «Легии», швейцарских «Базеля» и «Цюриха», однако киевляне способны сделать более выгодное предложение футболисту, если он произведет должное впечатление на главного тренера команды Мирчу Луческу.

Кириллу 29 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника. Таким образом, в случае его перехода в «Динамо» его ждет большая конкуренция со стороны лидеров киевлян Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.