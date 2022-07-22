Динамо может подписать Кирилла Ковальца
Лидер «Александрии» может стать единственным приобретением киевлян в это трансферное окно
В ближайшее время игроком «Динамо» может стать полузащитник Кирилл Ковалец, последние четыре сезона выступавший за «Александрию».
Кирилл намеревался этим летом продолжить карьеру за границей и имел предложения от варшавской «Легии», швейцарских «Базеля» и «Цюриха», однако киевляне способны сделать более выгодное предложение футболисту, если он произведет должное впечатление на главного тренера команды Мирчу Луческу.
Кириллу 29 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника. Таким образом, в случае его перехода в «Динамо» его ждет большая конкуренция со стороны лидеров киевлян Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.
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