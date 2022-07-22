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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 16:59 | Обновлено 22 июля 2022, 18:30
1065
0

Динамо может подписать Кирилла Ковальца

Лидер «Александрии» может стать единственным приобретением киевлян в это трансферное окно

22 июля 2022, 16:59 | Обновлено 22 июля 2022, 18:30
1065
0
Динамо может подписать Кирилла Ковальца
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

В ближайшее время игроком «Динамо» может стать полузащитник Кирилл Ковалец, последние четыре сезона выступавший за «Александрию».

Кирилл намеревался этим летом продолжить карьеру за границей и имел предложения от варшавской «Легии», швейцарских «Базеля» и «Цюриха», однако киевляне способны сделать более выгодное предложение футболисту, если он произведет должное впечатление на главного тренера команды Мирчу Луческу.

Кириллу 29 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника. Таким образом, в случае его перехода в «Динамо» его ждет большая конкуренция со стороны лидеров киевлян Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.

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Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Кирилл Ковалец
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Источник Динамомания
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