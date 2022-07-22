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Англия
22 июля 2022, 15:31 |
367
0

Вест Хэм сделал предложение по Костичу

Хавбек «Айнтрахта» может продолжить карьеру в АПЛ

22 июля 2022, 15:31 |
367
0
Вест Хэм сделал предложение по Костичу
ФК Айнтрахт. Филип Костич

«Вест Хэм» сделал предложение «Айнтрахту» по поводу трансфера полузащитника Филипа Костича. Возможная сумма трансфера – 15 миллионов евро.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к завершению сделки. «Вест Хэм» удалось выиграть конкуренцию за 29-летнего серба у ряда топ-клубов, среди которых был «Ювентус».

В прошлом сезоне на счету Костича 7 голов и 15 ассистов в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм Филип Костич трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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