Вест Хэм сделал предложение по Костичу

«Вест Хэм» сделал предложение «Айнтрахту» по поводу трансфера полузащитника Филипа Костича. Возможная сумма трансфера – 15 миллионов евро.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к завершению сделки. «Вест Хэм» удалось выиграть конкуренцию за 29-летнего серба у ряда топ-клубов, среди которых был «Ювентус».

В прошлом сезоне на счету Костича 7 голов и 15 ассистов в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года.