Лига наций11 июня 2022, 19:24 |
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Костич близок к переходу в Ювентус
Игрок «Айнтрахта» продолжит карьеру в Италии
11 июня 2022, 19:24 |
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«Ювентус» близок к подписанию флангового полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. С самим игроком уже согласован 3-летний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.
«Айнтрахт» требует за Костича 20 миллионов евро, «Ювентус» считает такую сумму завышенной. Переговоры продолжаются.
В нынешнем сезоне на счету Костича 7 голов и 15 ассистов в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Контракт 29-летнего серба рассчитан до лета 2023 года.
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