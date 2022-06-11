Костич близок к переходу в Ювентус

«Ювентус» близок к подписанию флангового полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. С самим игроком уже согласован 3-летний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

«Айнтрахт» требует за Костича 20 миллионов евро, «Ювентус» считает такую сумму завышенной. Переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне на счету Костича 7 голов и 15 ассистов в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Контракт 29-летнего серба рассчитан до лета 2023 года.