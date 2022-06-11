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11 июня 2022, 19:24 |
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0

Костич близок к переходу в Ювентус

Игрок «Айнтрахта» продолжит карьеру в Италии

11 июня 2022, 19:24 |
83
0
Костич близок к переходу в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Костич

«Ювентус» близок к подписанию флангового полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. С самим игроком уже согласован 3-летний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

«Айнтрахт» требует за Костича 20 миллионов евро, «Ювентус» считает такую сумму завышенной. Переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне на счету Костича 7 голов и 15 ассистов в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Контракт 29-летнего серба рассчитан до лета 2023 года.

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Филип Костич Ювентус Айнтрахт Франкфурт
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Источник Get Italian Football News
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