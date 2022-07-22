Лига конференций22 июля 2022, 14:16 |
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Йон ГВИДЕТТИ: «Матч против Ворсклы – это катастрофа»
Форвард АИКа – о поражении своей команды
22 июля 2022, 14:16 |
1241
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Форвард АИКа Йон Гвидетти поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги конференций против «Ворсклы» (поражение 2:3):
«Это была очень плохая игра. Просто невероятно. Надо было просто приехать и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, катастрофа.
Мы должны играть лучше. АИК должен проснуться. Последний гол – это гол мечты и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка».
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