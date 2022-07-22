Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йон ГВИДЕТТИ: «Матч против Ворсклы – это катастрофа»
Лига конференций
22 июля 2022, 14:16 |
1241
0

Йон ГВИДЕТТИ: «Матч против Ворсклы – это катастрофа»

Форвард АИКа – о поражении своей команды

22 июля 2022, 14:16 |
1241
0
Йон ГВИДЕТТИ: «Матч против Ворсклы – это катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йон Гвидетти

Форвард АИКа Йон Гвидетти поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги конференций против «Ворсклы» (поражение 2:3):

«Это была очень плохая игра. Просто невероятно. Надо было просто приехать и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, катастрофа.

Мы должны играть лучше. АИК должен проснуться. Последний гол – это гол мечты и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка».

По теме:
Лидер АИКа: «Очень недоволен матчем против Ворсклы. Как будто не мы играли»
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Матчи Q2 Лиги конференций. Белорусские клубы наказаны греками и турками
Йон Гвидетти АИК Ворскла Полтава Ворскла - АИК
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportbladet
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Точку не ставлю». Денисов прокомментировал закрытие телеканалов Футбол
Футбол | 21 июля 2022, 19:35 4
«Точку не ставлю». Денисов прокомментировал закрытие телеканалов Футбол
«Точку не ставлю». Денисов прокомментировал закрытие телеканалов Футбол

Поблагодарил всех за работу

Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Бокс | 22 июля 2022, 08:10 2
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок

Боб Арум рассказал о ситуации украинца

Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Футбол | 22.07.2022, 13:08
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Футбол | 21.07.2022, 17:03
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Футбол | 22.07.2022, 14:11
СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
20.07.2022, 18:14 5
Футбол
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
20.07.2022, 13:10 5
Футбол
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
20.07.2022, 15:50 2
Бокс
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
20.07.2022, 17:20 13
Бокс
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
21.07.2022, 06:23 5
Футзал
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
21.07.2022, 21:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем