Йон ГВИДЕТТИ: «Матч против Ворсклы – это катастрофа»

Форвард АИКа Йон Гвидетти поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги конференций против «Ворсклы» (поражение 2:3):

«Это была очень плохая игра. Просто невероятно. Надо было просто приехать и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, катастрофа.

Мы должны играть лучше. АИК должен проснуться. Последний гол – это гол мечты и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка».