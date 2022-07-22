Вячеслав ЧУРКО: «В этом сезоне клубы УПЛ будут удивлять»

Полузащитник Вячеслав Чурко прокомментировал свой переход в «Зарю»:

«Это шаг вперед. Амбициозный сильный клуб, который на слуху как в Европе, так и в Украине. Буду делать все, чтобы помочь «Заре» добиваться еще большего успеха.

Главный тренер видит меня в середине поля, хотя последнее время я играл на фланге. С ним я раньше работал в академии «Шахтера» и знаю специфику его тренировок - больше контроля мяча, четкие передачи. Но сейчас его занятия длятся более двух часов, что тяжело. Надеюсь, это только придаст нам сил. И в конце каждых игр будем доказывать и прибавлять еще больше

Конкуренция в УПЛ? Все клубы, кроме «Динамо», потеряли своих игроков. Тот же «Шахтер» очень сильно потерял. В этом сезоне клубы УПЛ как никогда будут удивлять. Я думаю, что все смогут бороться за самые высокие места».