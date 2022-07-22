Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Малиновский может дать Аталанте больше»
Италия
22 июля 2022, 12:28 | Обновлено 22 июля 2022, 12:37
255
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Малиновский может дать Аталанте больше»

Легендарный тренер – о перспективах «Аталанты»

22 июля 2022, 12:28 | Обновлено 22 июля 2022, 12:37
255
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Малиновский может дать Аталанте больше»
ФК Аталанта

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло оценил перспективы «Аталанты» в новом сезоне:

«Аталанта» имеет все, чтобы снова нас развлечь, даже если у них не будет еврокубков. Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновский.

По колумбийцу нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях «Аталанты».

Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше».

Вчера Малиновский получил травму на тренировке «Аталанты».

По теме:
Малиновский травмировался на тренировке Аталанты
Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави
Малиновский забил гол в контрольном матче Аталанты
Фабио Капелло Руслан Малиновский Дуван Сапата Аталанта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Calcionews24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Футбол | 22 июля 2022, 11:11 0
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал

Платеж солидарности в действии

Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 июля 2022, 21:59 11
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда отбора Лиги конференций

Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Футбол | 22.07.2022, 08:05
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Футбол | 21.07.2022, 16:18
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
Теннис | 22.07.2022, 04:40
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
21.07.2022, 21:54 22
Футбол
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
21.07.2022, 11:00 6
Футзал
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
20.07.2022, 22:55 25
Футбол
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
20.07.2022, 20:29
Война
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Коломойского и Рабиновича могут лишить гражданства Украины
Коломойского и Рабиновича могут лишить гражданства Украины
21.07.2022, 03:31
Война
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем