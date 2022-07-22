Фабио КАПЕЛЛО: «Малиновский может дать Аталанте больше»
Легендарный тренер – о перспективах «Аталанты»
Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло оценил перспективы «Аталанты» в новом сезоне:
«Аталанта» имеет все, чтобы снова нас развлечь, даже если у них не будет еврокубков. Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновский.
По колумбийцу нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях «Аталанты».
Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше».
Вчера Малиновский получил травму на тренировке «Аталанты».
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