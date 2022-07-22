Фабио КАПЕЛЛО: «Малиновский может дать Аталанте больше»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло оценил перспективы «Аталанты» в новом сезоне:

«Аталанта» имеет все, чтобы снова нас развлечь, даже если у них не будет еврокубков. Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновский.

По колумбийцу нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях «Аталанты».

Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше».

Вчера Малиновский получил травму на тренировке «Аталанты».