Днепр-1 мог выкупить Джурасека за 500 тысяч евро

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» имел право выкупить у «Динамо» Загреб контракт хавбека Невена Джурасека, который играл за команду на правах аренды.

У «Днепра-1» была возможность выкупить контракт хорвата за 500 тысяч евро, но клуб отказался от такой возможности, учитывая ситуацию в Украине.

В итоге Джурасек оказался в «Шахтере».

По информации СМИ, Невен обошелся клубу в 800 тысяч евро. Джурасек перебрался в «Шахтер» вслед за тренером Игором Йовичевичем.