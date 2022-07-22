Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 мог выкупить Джурасека за 500 тысяч евро
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 10:45 |
222
0

Днепр-1 мог выкупить Джурасека за 500 тысяч евро

Игрок оказался в «Шахтере»

22 июля 2022, 10:45 |
222
0
Днепр-1 мог выкупить Джурасека за 500 тысяч евро
ФК Шахтер

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» имел право выкупить у «Динамо» Загреб контракт хавбека Невена Джурасека, который играл за команду на правах аренды.

У «Днепра-1» была возможность выкупить контракт хорвата за 500 тысяч евро, но клуб отказался от такой возможности, учитывая ситуацию в Украине.

В итоге Джурасек оказался в «Шахтере».

По информации СМИ, Невен обошелся клубу в 800 тысяч евро. Джурасек перебрался в «Шахтер» вслед за тренером Игором Йовичевичем.

По теме:
Шахтер намерен дать ответ Днепру-1 по ситуации Йовичевича
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Фортуна – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 Шахтер Донецк Невен Джурасек
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 22 июля 2022, 05:25 0
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Футбол | 21 июля 2022, 21:54 22
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме

Полтавчане одержали победу в первом матче

30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Футбол | 21.07.2022, 16:18
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
Другие виды | 22.07.2022, 06:23
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 22.07.2022, 01:18
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
21.07.2022, 06:23 5
Футзал
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
20.07.2022, 20:29
Война
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
20.07.2022, 18:56
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
20.07.2022, 17:20 13
Бокс
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
21.07.2022, 21:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем