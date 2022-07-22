Украина. Премьер лига22 июля 2022, 10:45 |
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Днепр-1 мог выкупить Джурасека за 500 тысяч евро
Игрок оказался в «Шахтере»
22 июля 2022, 10:45 |
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По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» имел право выкупить у «Динамо» Загреб контракт хавбека Невена Джурасека, который играл за команду на правах аренды.
У «Днепра-1» была возможность выкупить контракт хорвата за 500 тысяч евро, но клуб отказался от такой возможности, учитывая ситуацию в Украине.
В итоге Джурасек оказался в «Шахтере».
По информации СМИ, Невен обошелся клубу в 800 тысяч евро. Джурасек перебрался в «Шахтер» вслед за тренером Игором Йовичевичем.
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