Шахтер намерен дать ответ Днепру-1 по ситуации Йовичевича
У клуба своя версия событий
По информации ТаТоТаке, «Шахтер» подготовит и скоро опубликует свой ответ «Днепру-1» по ситуации с наставником Игорем Йовичевичем.
Недавно «Днепр-1» опубликовал свою версию перехода тренера в «Шахтер», где обвинил и наставника, и клуб в том, что они за спиной руководства днепровского клуба вели переговоры друг с другом.
Ожидается, что «Шахтер» опубликует свою версию событий.
«Днепр-1» уверяет, что Йовичевич долгое время давал гарантии, что останется в команде, но затем ушел в «Шахтер».
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Льовочкін - це голова АП при Януковичу, найближча людина.
Ахметов - це гаманець ПР та теж соратник Януковича.Суркіс - це товариш Коломойського, Динамо та Дніпро років 10 обмінювалися своїми футболістами.
Ахметов та Коломойський можуть організувати якесь реслінгове шоу, це буде цікавіше. Два елітні олігархи, честь, мораль та совість еліти.