Шахтер намерен дать ответ Днепру-1 по ситуации Йовичевича

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» подготовит и скоро опубликует свой ответ «Днепру-1» по ситуации с наставником Игорем Йовичевичем.

Недавно «Днепр-1» опубликовал свою версию перехода тренера в «Шахтер», где обвинил и наставника, и клуб в том, что они за спиной руководства днепровского клуба вели переговоры друг с другом.

Ожидается, что «Шахтер» опубликует свою версию событий.

«Днепр-1» уверяет, что Йовичевич долгое время давал гарантии, что останется в команде, но затем ушел в «Шахтер».