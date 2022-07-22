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  4. Шахтер намерен дать ответ Днепру-1 по ситуации Йовичевича
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 08:47 |
912
1

Шахтер намерен дать ответ Днепру-1 по ситуации Йовичевича

У клуба своя версия событий

22 июля 2022, 08:47 |
912
1
Шахтер намерен дать ответ Днепру-1 по ситуации Йовичевича
ФК Шахтер

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» подготовит и скоро опубликует свой ответ «Днепру-1» по ситуации с наставником Игорем Йовичевичем.

Недавно «Днепр-1» опубликовал свою версию перехода тренера в «Шахтер», где обвинил и наставника, и клуб в том, что они за спиной руководства днепровского клуба вели переговоры друг с другом.

Ожидается, что «Шахтер» опубликует свою версию событий.

«Днепр-1» уверяет, что Йовичевич долгое время давал гарантии, что останется в команде, но затем ушел в «Шахтер».

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Вчора на футболі в Лодзі разом з Суркісами футбол дивився пан Льовочкін.
Льовочкін - це голова АП при Януковичу, найближча людина.
Ахметов - це гаманець ПР та теж соратник Януковича.Суркіс - це товариш Коломойського, Динамо та Дніпро років 10 обмінювалися своїми футболістами.
Ахметов та Коломойський можуть організувати якесь реслінгове шоу, це буде цікавіше. Два елітні олігархи, честь, мораль та совість еліти.
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