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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 02:40 | Обновлено 22 июля 2022, 04:29
38
0

Днепр-1 интересуется бразильским вратарем

Макс Валеф имеет вариант трудоустройства в УПЛ

22 июля 2022, 02:40 | Обновлено 22 июля 2022, 04:29
38
0
Днепр-1 интересуется бразильским вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Валеф

Бразильские СМИ сообщают, что 28-летним голкипером Максом Валефом интересуется украинский клуб.

У бразильца зимой заканчивается контракт и он рассматривает предложения от других команд. «Форталеза» готова отпустить его сейчас, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.

В новости не указан клуб, но, как сообщает источник, речь о «Днепре-1», что подсказывает кэш гугла (новость редактировалась).

В этом сезоне Макс Валеф провел 21 матч за «Форталезу» во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, а в 7 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что у «Днепра-1» на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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