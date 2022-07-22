Днепр-1 интересуется бразильским вратарем
Макс Валеф имеет вариант трудоустройства в УПЛ
Бразильские СМИ сообщают, что 28-летним голкипером Максом Валефом интересуется украинский клуб.
У бразильца зимой заканчивается контракт и он рассматривает предложения от других команд. «Форталеза» готова отпустить его сейчас, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.
В новости не указан клуб, но, как сообщает источник, речь о «Днепре-1», что подсказывает кэш гугла (новость редактировалась).
В этом сезоне Макс Валеф провел 21 матч за «Форталезу» во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, а в 7 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что у «Днепра-1» на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч квалификации Лиги конференций УЕФА
21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора в третьем еврокубке