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Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 04:43 | Обновлено 20 июля 2022, 04:58
80
0

Источник: у Днепра-1 на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули

После того, как пришли Красников и Кучер, все изменилось, рассказал журналист

20 июля 2022, 04:43 | Обновлено 20 июля 2022, 04:58
80
0
Источник: у Днепра-1 на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что «Днепр-1» ранее был заинтересован в услугах голкипера «Динамо» Руслана Нещерета и форварда испанской «Фуэнлабрады» Романа Зозули:

«После того, как пришли Красников и Кучер, все изменилось концептуально. Я знаю,  что «Днепр-1» собирался взять в аренду Нещерета. Это бы решило вопрос вратаря. Если бы команду возглавил испанский тренер (Висенте Гомес), а не Кучер, то они бы пригласили Романа Зозулю. Переговоры шли уже на достаточно серьезном уровне. Но все изменилось».

20-летний Руслан Нещерет является резервным голкипером киевского« Динамо», а 32-летний Роман Зозуля уже несколько лет проводит в испанской Сегунде.

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Руслан Нещерет Роман Зозуля Михаил Спиваковский Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Фуэнлабрада Евгений Красников Александр Кучер
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Источник ТаТоТаке
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