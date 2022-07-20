Источник: у Днепра-1 на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули
После того, как пришли Красников и Кучер, все изменилось, рассказал журналист
Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что «Днепр-1» ранее был заинтересован в услугах голкипера «Динамо» Руслана Нещерета и форварда испанской «Фуэнлабрады» Романа Зозули:
«После того, как пришли Красников и Кучер, все изменилось концептуально. Я знаю, что «Днепр-1» собирался взять в аренду Нещерета. Это бы решило вопрос вратаря. Если бы команду возглавил испанский тренер (Висенте Гомес), а не Кучер, то они бы пригласили Романа Зозулю. Переговоры шли уже на достаточно серьезном уровне. Но все изменилось».
20-летний Руслан Нещерет является резервным голкипером киевского« Динамо», а 32-летний Роман Зозуля уже несколько лет проводит в испанской Сегунде.
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