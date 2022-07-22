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Лига чемпионов
22 июля 2022, 02:02 | Обновлено 22 июля 2022, 03:36
146
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил лидера Кальяри

Жоао Педро усилит состав турецкого гранда

22 июля 2022, 02:02 | Обновлено 22 июля 2022, 03:36
146
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил лидера Кальяри
ФК Фенербахче. Жоао Педро (слева)

Турецкий «Фенербахче» объявил о подписании атакующего полузащитника итальянского «Кальяри» Жоао Педро.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, за переход 30-летнего игрока «Фенербахче» заплатил 4,68 млн евро.

«Кальяри» по итогам прошлого сезона вылетел в итальянскую Серию Б. В этом году натурализованный бразилец дебютировал за национальную сборную Италии.

Жоао Педро забил 87 голов и отдал 20 ассистов за 273 матча за «Кальяри» во всех турнирах. Против киевского «Динамо» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов новичок «Фенербахче» сыграть не сможет.

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Источник ФК Фенербахче
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