ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил лидера Кальяри

Турецкий «Фенербахче» объявил о подписании атакующего полузащитника итальянского «Кальяри» Жоао Педро.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, за переход 30-летнего игрока «Фенербахче» заплатил 4,68 млн евро.

«Кальяри» по итогам прошлого сезона вылетел в итальянскую Серию Б. В этом году натурализованный бразилец дебютировал за национальную сборную Италии.

Жоао Педро забил 87 голов и отдал 20 ассистов за 273 матча за «Кальяри» во всех турнирах. Против киевского «Динамо» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов новичок «Фенербахче» сыграть не сможет.