Германия22 июля 2022, 02:02 | Обновлено 22 июля 2022, 02:27
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Доменико ТЕДЕСКО: «Мы ожидали большего от первого товарищеского матча»
Наставник «Лейпцига» – о разгромном поражении от «Ливерпуля»
22 июля 2022, 02:02 | Обновлено 22 июля 2022, 02:27
116
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Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от английского «Ливерпуля» со счетом 0:5 в товарищеском матче.
«Мы ожидали большего от первого товарищеского матча. Проиграть – это одно, но проиграть с таким счетом – это другое. Нам необходимо быть сосредоточенными. У нас еще есть неделя до начала сезона», - сказал Тедеско.
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