Доменико ТЕДЕСКО: «Мы ожидали большего от первого товарищеского матча»

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от английского «Ливерпуля» со счетом 0:5 в товарищеском матче.

«Мы ожидали большего от первого товарищеского матча. Проиграть – это одно, но проиграть с таким счетом – это другое. Нам необходимо быть сосредоточенными. У нас еще есть неделя до начала сезона», - сказал Тедеско.