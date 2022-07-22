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  4. Доменико ТЕДЕСКО: «Мы ожидали большего от первого товарищеского матча»
Германия
22 июля 2022, 02:02 | Обновлено 22 июля 2022, 02:27
116
0

Доменико ТЕДЕСКО: «Мы ожидали большего от первого товарищеского матча»

Наставник «Лейпцига» – о разгромном поражении от «Ливерпуля»

22 июля 2022, 02:02 | Обновлено 22 июля 2022, 02:27
116
0
Доменико ТЕДЕСКО: «Мы ожидали большего от первого товарищеского матча»
РБ Лейпциг. Доменико Тедеско

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от английского «Ливерпуля» со счетом 0:5 в товарищеском матче.

«Мы ожидали большего от первого товарищеского матча. Проиграть – это одно, но проиграть с таким счетом – это другое. Нам необходимо быть сосредоточенными. У нас еще есть неделя до начала сезона», - сказал Тедеско.

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Источник РБ Лейпциг
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