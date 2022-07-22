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  4. Покер Нуньеса. Ливерпуль разгромил РБ Лейпциг в спарринге
Англия
22 июля 2022, 01:31 | Обновлено 22 июля 2022, 01:44
56
0

Покер Нуньеса. Ливерпуль разгромил РБ Лейпциг в спарринге

Мерсисайдцы поиздевались над немецкими «быками»

22 июля 2022, 01:31 | Обновлено 22 июля 2022, 01:44
56
0
Покер Нуньеса. Ливерпуль разгромил РБ Лейпциг в спарринге
ФК Ливерпуль

В Лейпциге состоялся товарищеский матч, в котором «РБ Лейпциг» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

В составе мерсисайдцев голы забивали Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, оформивший покер.

Для уругвайского форварда эти результативные действия стали первыми в составе «Ливерпуля».

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РБ Лейпциг Ливерпуль товарищеские матчи Дарвин Нуньес Мохамед Салах
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Источник Sport.ua
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