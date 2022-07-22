Англия22 июля 2022, 01:31 | Обновлено 22 июля 2022, 01:44
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Покер Нуньеса. Ливерпуль разгромил РБ Лейпциг в спарринге
Мерсисайдцы поиздевались над немецкими «быками»
22 июля 2022, 01:31 | Обновлено 22 июля 2022, 01:44
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В Лейпциге состоялся товарищеский матч, в котором «РБ Лейпциг» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.
В составе мерсисайдцев голы забивали Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, оформивший покер.
Для уругвайского форварда эти результативные действия стали первыми в составе «Ливерпуля».
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