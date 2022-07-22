Покер Нуньеса. Ливерпуль разгромил РБ Лейпциг в спарринге

В Лейпциге состоялся товарищеский матч, в котором «РБ Лейпциг» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

В составе мерсисайдцев голы забивали Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, оформивший покер.

Для уругвайского форварда эти результативные действия стали первыми в составе «Ливерпуля».