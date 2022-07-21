Ворскла прервала 5-матчевую домашнюю проигрышную серию в еврокубках

Обыграв АИК со счетом 3:2, «Ворскла» прервала «рекордную» для украинских клубов 5-матчевую проигрышную серию на своем поле. Последний раз полтавчане не уступали гостям 6 августа 2015 года в поединке со словацкой «Жилиной» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы - 3:1.

Между тем бело-зеленые подняли планку личного антирекорда, пропустив в родных стенах 11-й матч подряд. Среди наших команд более продолжительную домашнюю серию с пропущенными голами имел только «Шахтер» - 13 игр. Последний раз «Ворскла» оставалась «сухой» на своем поле 28 июля 2011 года во встрече с ирландским «Слайго Роверсом» в третьем квалифайн-раунде Лиги Европы - 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия Клуб Период Соперники 5 (5-12) Ворскла 04.08.2016 - 29.07.2021 Локомотива З - 2:3, Спортинг - 1:2, Карабах - 0:1, Арсенал - 0:3, КуПС - 2:3 3 (4-10) Динамо 02.10.2007 - 27.11.2007 Спортинг - 1:2, Манчестер Юн. - 2:4, Рома - 1:4 3 (2-7) Динамо 24.02.2016 - 19.10.2016 Манчестер Сити - 1:3, Наполи - 1:2, Бенфика - 0:2, 3* (1-4) Металлист 18.09.2014 - 11.12.2014 Трабзонспор - 1:2, Легия - 0:1, Локерен - 0:1

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 13 Шахтер 23.02.2017 Сельта 0:2 05.08.2020 Вольфсбург 3:0 11* Ворскла 18.08.2011 Динамо Бх 2:1 10 Шахтер 02.10.1997 Боавишта 1:1 07.11.2000 Арсенал 3:0 8 Заря 20.08.2015 Легия 0:1 23.08.2018 Лейпциг 0:0 7 Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 10.12.2008 Фенербахче 1:0 7 Металлист 29.09.2011 АЗ 1:1 04.10.2012 Рапид В 2:0 6 Динамо 04.11.1992 Андерлехт 0:3 09.08.1995 Ольборг 1:0 6 Динамо 25.08.1999 Ольборг 2:2 22.03.2000 Бавария 2:0 6 Металлист 27.08.2009 Штурм 0:1 18.08.2011 Сошо 0:0

* серия не закончена.