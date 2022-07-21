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  4. Ворскла прервала 5-матчевую домашнюю проигрышную серию в еврокубках
Лига конференций
21 июля 2022, 22:42 | Обновлено 21 июля 2022, 22:48
296
0

Ворскла прервала 5-матчевую домашнюю проигрышную серию в еврокубках

Полтавчане пропускают на своем поле 11 матчей подряд

21 июля 2022, 22:42 | Обновлено 21 июля 2022, 22:48
296
0
Ворскла прервала 5-матчевую домашнюю проигрышную серию в еврокубках
Твиттер АИКа

Обыграв АИК со счетом 3:2, «Ворскла» прервала «рекордную» для украинских клубов 5-матчевую проигрышную серию на своем поле. Последний раз полтавчане не уступали гостям 6 августа 2015 года в поединке со словацкой «Жилиной» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы - 3:1.

Между тем бело-зеленые подняли планку личного антирекорда, пропустив в родных стенах 11-й матч подряд. Среди наших команд более продолжительную домашнюю серию с пропущенными голами имел только «Шахтер» - 13 игр. Последний раз «Ворскла» оставалась «сухой» на своем поле 28 июля 2011 года во встрече с ирландским «Слайго Роверсом» в третьем квалифайн-раунде Лиги Европы - 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Соперники

5 (5-12)

Ворскла

04.08.2016 - 29.07.2021

Локомотива З - 2:3, Спортинг - 1:2, Карабах - 0:1,

 

 

 

Арсенал - 0:3, КуПС - 2:3

3 (4-10)

Динамо

02.10.2007 - 27.11.2007

Спортинг - 1:2, Манчестер Юн. - 2:4, Рома - 1:4

3 (2-7)

Динамо

24.02.2016 - 19.10.2016

Манчестер Сити - 1:3, Наполи - 1:2, Бенфика - 0:2,

3* (1-4)

Металлист

18.09.2014 - 11.12.2014

Трабзонспор - 1:2, Легия - 0:1, Локерен - 0:1

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

13

Шахтер

23.02.2017

Сельта

0:2

05.08.2020

Вольфсбург

3:0

11*

Ворскла

18.08.2011

Динамо Бх

2:1

 

 

 

10

Шахтер

02.10.1997

Боавишта

1:1

07.11.2000

Арсенал

3:0

8

Заря

20.08.2015

Легия

0:1

23.08.2018

Лейпциг

0:0

7

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

10.12.2008

Фенербахче

1:0

7

Металлист

29.09.2011

АЗ

1:1

04.10.2012

Рапид В

2:0

6

Динамо

04.11.1992

Андерлехт

0:3

09.08.1995

Ольборг

1:0

6

Динамо

25.08.1999

Ольборг

2:2

22.03.2000

Бавария

2:0

6

Металлист

27.08.2009

Штурм

0:1

18.08.2011

Сошо

0:0

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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