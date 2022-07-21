Ворскла прервала 5-матчевую домашнюю проигрышную серию в еврокубках
Полтавчане пропускают на своем поле 11 матчей подряд
Обыграв АИК со счетом 3:2, «Ворскла» прервала «рекордную» для украинских клубов 5-матчевую проигрышную серию на своем поле. Последний раз полтавчане не уступали гостям 6 августа 2015 года в поединке со словацкой «Жилиной» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы - 3:1.
Между тем бело-зеленые подняли планку личного антирекорда, пропустив в родных стенах 11-й матч подряд. Среди наших команд более продолжительную домашнюю серию с пропущенными голами имел только «Шахтер» - 13 игр. Последний раз «Ворскла» оставалась «сухой» на своем поле 28 июля 2011 года во встрече с ирландским «Слайго Роверсом» в третьем квалифайн-раунде Лиги Европы - 0:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние проигрышные серии украинских команд в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Соперники
|
5 (5-12)
|
Ворскла
|
04.08.2016 - 29.07.2021
|
Локомотива З - 2:3, Спортинг - 1:2, Карабах - 0:1,
|
|
|
|
Арсенал - 0:3, КуПС - 2:3
|
3 (4-10)
|
Динамо
|
02.10.2007 - 27.11.2007
|
Спортинг - 1:2, Манчестер Юн. - 2:4, Рома - 1:4
|
3 (2-7)
|
Динамо
|
24.02.2016 - 19.10.2016
|
Манчестер Сити - 1:3, Наполи - 1:2, Бенфика - 0:2,
|
3* (1-4)
|
Металлист
|
18.09.2014 - 11.12.2014
|
Трабзонспор - 1:2, Легия - 0:1, Локерен - 0:1
Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
13
|
Шахтер
|
23.02.2017
|
Сельта
|
0:2
|
05.08.2020
|
Вольфсбург
|
3:0
|
11*
|
Ворскла
|
18.08.2011
|
Динамо Бх
|
2:1
|
|
|
|
10
|
Шахтер
|
02.10.1997
|
Боавишта
|
1:1
|
07.11.2000
|
Арсенал
|
3:0
|
8
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1
|
23.08.2018
|
Лейпциг
|
0:0
|
7
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
10.12.2008
|
Фенербахче
|
1:0
|
7
|
Металлист
|
29.09.2011
|
АЗ
|
1:1
|
04.10.2012
|
Рапид В
|
2:0
|
6
|
Динамо
|
04.11.1992
|
Андерлехт
|
0:3
|
09.08.1995
|
Ольборг
|
1:0
|
6
|
Динамо
|
25.08.1999
|
Ольборг
|
2:2
|
22.03.2000
|
Бавария
|
2:0
|
6
|
Металлист
|
27.08.2009
|
Штурм
|
0:1
|
18.08.2011
|
Сошо
|
0:0
* серия не закончена.
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