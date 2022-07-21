«Джокеры» украинских клубов забили 100-й мяч в еврокубках на своем поле
Автором юбилейного гола стал 22-полузащитник «Ворсклы» Артем Челядин
22-летний полузащитник полтавчан Артем Челядин стал автором 100-го домашнего гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках.
49 мячей наши «резервисты» забили на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 44 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 3 - в Кубке кубков и Кубке Интертото, 1 - в Лиге конференций. 33 раза отличилась в родных стенах «скамейка» «Динамо», 32 - «Шахтера», 10 - «Днепра», 6 - «Зари», по 4 - «Ворсклы», «Металлиста» и донецкого «Металлурга», 3 - «Черноморца», по 2 - «Александрии» и «Карпат».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
27.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Александр ДАМИН
|
Динамо
|
Сваровски-Ваккер
|
2:0
|
10-й
|
12.09.1995
|
КУ
|
1/32
|
Александр КОЗАКЕВИЧ
|
Черноморец
|
Видзев
|
1:0
|
20-й
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
Левадия
|
4:1
|
30-й
|
12.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Илия СТОЛИЦА
|
Металлург Д
|
Тирасполь
|
3:0
|
40-й
|
29.09.2005
|
КУ
|
Р1
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Днепр
|
Хайберниан
|
5:1
|
50-й
|
14.08.2008
|
КУ
|
КР2
|
Сергей КОРНИЛЕНКО
|
Днепр
|
Беллинцона
|
3:2
|
60-й
|
03.11.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ФИНИНЬЮ
|
Металлист
|
Мальме
|
3:1
|
70-й
|
28.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Анатолий ДИДЕНКО
|
Черноморец
|
Динамо З
|
2:1
|
80-й
|
03.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
Мальме
|
4:0
|
90-й
|
22.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДОДО
|
Шахтер
|
Динамо З
|
2:2
|
100-й
|
21.07.2022
|
ЛК
|
КР2
|
Артем ЧЕЛЯДИН
|
Ворскла
|
АИК
|
3:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд: КР2 - второй квалификационный раунд.
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