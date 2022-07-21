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  4. «Джокеры» украинских клубов забили 100-й мяч в еврокубках на своем поле
Лига конференций
21 июля 2022, 22:34 | Обновлено 21 июля 2022, 22:41
195
0

«Джокеры» украинских клубов забили 100-й мяч в еврокубках на своем поле

Автором юбилейного гола стал 22-полузащитник «Ворсклы» Артем Челядин

21 июля 2022, 22:34 | Обновлено 21 июля 2022, 22:41
195
0
«Джокеры» украинских клубов забили 100-й мяч в еврокубках на своем поле
Фото Дениса Руденко. Артем Челядин

22-летний полузащитник полтавчан Артем Челядин стал автором 100-го домашнего гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках.

49 мячей наши «резервисты» забили на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 44 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 3 - в Кубке кубков и Кубке Интертото, 1 - в Лиге конференций. 33 раза отличилась в родных стенах «скамейка» «Динамо», 32 - «Шахтера», 10 - «Днепра», 6 - «Зари», по 4 - «Ворсклы», «Металлиста» и донецкого «Металлурга», 3 - «Черноморца», по 2 - «Александрии» и «Карпат».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Счет

1-й

27.09.1972

КЧ

1/16

Александр ДАМИН

Динамо

Сваровски-Ваккер

2:0

10-й

12.09.1995

КУ

1/32

Александр КОЗАКЕВИЧ

Черноморец

Видзев

1:0

20-й

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Алексей БЕЛИК

Шахтер

Левадия

4:1

30-й

12.08.2004

КУ

КР2

Илия СТОЛИЦА

Металлург Д

Тирасполь

3:0

40-й

29.09.2005

КУ

Р1

Александр МЕЛАЩЕНКО

Днепр

Хайберниан

5:1

50-й

14.08.2008

КУ

КР2

Сергей КОРНИЛЕНКО

Днепр

Беллинцона

3:2

60-й

03.11.2011

ЛЕ

ГТ

ФИНИНЬЮ

Металлист

Мальме

3:1

70-й

28.11.2013

ЛЕ

ГТ

Анатолий ДИДЕНКО

Черноморец

Динамо З

2:1

80-й

03.11.2015

ЛЧ

ГТ

ЭДУАРДУ

Шахтер

Мальме

4:0

90-й

22.10.2019

ЛЧ

ГТ

ДОДО

Шахтер

Динамо З

2:2

100-й

21.07.2022

ЛК

КР2

Артем ЧЕЛЯДИН

Ворскла

АИК

3:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд: КР2 - второй квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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