«Джокеры» украинских клубов забили 100-й мяч в еврокубках на своем поле

22-летний полузащитник полтавчан Артем Челядин стал автором 100-го домашнего гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках.

49 мячей наши «резервисты» забили на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 44 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 3 - в Кубке кубков и Кубке Интертото, 1 - в Лиге конференций. 33 раза отличилась в родных стенах «скамейка» «Динамо», 32 - «Шахтера», 10 - «Днепра», 6 - «Зари», по 4 - «Ворсклы», «Металлиста» и донецкого «Металлурга», 3 - «Черноморца», по 2 - «Александрии» и «Карпат».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Счет 1-й 27.09.1972 КЧ 1/16 Александр ДАМИН Динамо Сваровски-Ваккер 2:0 10-й 12.09.1995 КУ 1/32 Александр КОЗАКЕВИЧ Черноморец Видзев 1:0 20-й 26.07.2000 ЛЧ КР2 Алексей БЕЛИК Шахтер Левадия 4:1 30-й 12.08.2004 КУ КР2 Илия СТОЛИЦА Металлург Д Тирасполь 3:0 40-й 29.09.2005 КУ Р1 Александр МЕЛАЩЕНКО Днепр Хайберниан 5:1 50-й 14.08.2008 КУ КР2 Сергей КОРНИЛЕНКО Днепр Беллинцона 3:2 60-й 03.11.2011 ЛЕ ГТ ФИНИНЬЮ Металлист Мальме 3:1 70-й 28.11.2013 ЛЕ ГТ Анатолий ДИДЕНКО Черноморец Динамо З 2:1 80-й 03.11.2015 ЛЧ ГТ ЭДУАРДУ Шахтер Мальме 4:0 90-й 22.10.2019 ЛЧ ГТ ДОДО Шахтер Динамо З 2:2 100-й 21.07.2022 ЛК КР2 Артем ЧЕЛЯДИН Ворскла АИК 3:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд: КР2 - второй квалификационный раунд.