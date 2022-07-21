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  4. Владислав ДУБИНЧАК: «Нужно было побеждать в первом матче»
Лига чемпионов
21 июля 2022, 15:55 |
554
2

Владислав ДУБИНЧАК: «Нужно было побеждать в первом матче»

Защитник «Динамо» - о поединке против «Фенербахче»

21 июля 2022, 15:55 |
554
2
Владислав ДУБИНЧАК: «Нужно было побеждать в первом матче»
ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче» (0:0):

- Удалось ли вашей команде воплотить план на игру?
– Конечно, план воплотить не удалось, потому что в нашем плане была победа. Если хотим проходить дальше, обязательно нужно было побеждать в первом матче. Но ничья – не такой уж плохой результат для нас. На выезде будем стараться победить и пройти дальше.

- Были ли в игре какие-то сюрпризы от «Фенербахче» – то, чего вы не ожидали увидеть?
– Нет, все было ожидаемо. Мистер очень хорошо разобрал эту команду, дал всем нам понять, кому как нужно действовать. Поэтому мы знали, какие сюрпризы могут нас ждать от этой команды. Все, что он говорил, сбылось.

– Насколько комфортным для вас можно считать счет 0:0 после первого матча?
– Повторюсь: конечно, в первом домашнем матче нужно побеждать, чтобы проходить дальше. Но так сложились обстоятельства. Будем исходить из того, что есть.

– Атмосферу на стадионе можно назвать домашней?
- Большое спасибо болельщикам за то, что в такое тяжелое время для Украины они находят возможность прийти на футбол и поддержать нас. Для нас эти моменты очень важны. Мы им очень благодарны!

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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veter
Так ничего не изменилось. Только теперь нужно побеждать всего в одном матче.
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mastorent
ну так треба було, чё ж не выиграли? и почему опять 3 паса связать не могли?
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