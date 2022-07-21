Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил работу клуба на летнем трансферном рынке:

«Мы хотим сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами, и «Барселона» уже очень хорошо прогрессирует.

Я хочу поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Роберта Левандовски в наш клуб. Все вместе мы вернули «Барселону» в мировую элиту».