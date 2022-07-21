Испания21 июля 2022, 12:26 |
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Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»
Президент «Барселоны» - о работе на трансферном рынке
21 июля 2022, 12:26 |
657
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил работу клуба на летнем трансферном рынке:
«Мы хотим сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами, и «Барселона» уже очень хорошо прогрессирует.
Я хочу поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Роберта Левандовски в наш клуб. Все вместе мы вернули «Барселону» в мировую элиту».
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Комментарии 1
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Поки що нікуди не повернули. Не факт що Роберт зі старту буде там клепати голи пачками. В них є Обамеянг, він нічим не гірший.
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