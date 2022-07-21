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  4. Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»
Испания
21 июля 2022, 12:26 |
657
1

Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»

Президент «Барселоны» - о работе на трансферном рынке

21 июля 2022, 12:26 |
657
1
Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил работу клуба на летнем трансферном рынке:

«Мы хотим сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами, и «Барселона» уже очень хорошо прогрессирует. 

Я хочу поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Роберта Левандовски в наш клуб. Все вместе мы вернули «Барселону» в мировую элиту».

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Источник Marca
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Поки що нікуди не повернули. Не факт що Роберт зі старту буде там клепати голи пачками. В них є Обамеянг, він нічим не гірший.
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