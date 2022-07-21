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Бразилия
21 июля 2022, 11:55 | Обновлено 21 июля 2022, 11:57
568
0

Бывший игрок Шахтера возглавил команду из Бразилии

Элано назначен коучем «Наутико»

21 июля 2022, 11:55 | Обновлено 21 июля 2022, 11:57
568
0
Бывший игрок Шахтера возглавил команду из Бразилии
ФК Наутико

41-летний бывший полузащитник «Шахтера» Элано Блумер назначен главным тренером команды бразильской Серии В «Наутико».

Контракт с Элано подписан на срок до конца нынешнего года.

Тренерскую карьеру Элано начал в 2017 году в «Сантосе» в качестве ассистента главного тренера. Впоследствии работал наставником «Сантоса» (в качестве исполняющего обязанности), «Интернасьонала» из Лимейры, «Фигейренсе» и «Ферровиарии».

«Наутико» в настоящий момент находится в зоне вылета турнирной таблицы бразильской Серии В.

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Элано Блумер назначение тренера чемпионат Бразилии по футболу Наутико
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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