Бывший игрок Шахтера возглавил команду из Бразилии

41-летний бывший полузащитник «Шахтера» Элано Блумер назначен главным тренером команды бразильской Серии В «Наутико».

Контракт с Элано подписан на срок до конца нынешнего года.

Тренерскую карьеру Элано начал в 2017 году в «Сантосе» в качестве ассистента главного тренера. Впоследствии работал наставником «Сантоса» (в качестве исполняющего обязанности), «Интернасьонала» из Лимейры, «Фигейренсе» и «Ферровиарии».

«Наутико» в настоящий момент находится в зоне вылета турнирной таблицы бразильской Серии В.