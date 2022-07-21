Бывший игрок Шахтера возглавил команду из Бразилии
Элано назначен коучем «Наутико»
41-летний бывший полузащитник «Шахтера» Элано Блумер назначен главным тренером команды бразильской Серии В «Наутико».
Контракт с Элано подписан на срок до конца нынешнего года.
Тренерскую карьеру Элано начал в 2017 году в «Сантосе» в качестве ассистента главного тренера. Впоследствии работал наставником «Сантоса» (в качестве исполняющего обязанности), «Интернасьонала» из Лимейры, «Фигейренсе» и «Ферровиарии».
«Наутико» в настоящий момент находится в зоне вылета турнирной таблицы бразильской Серии В.
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