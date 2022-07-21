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  4. Жорже ЖЕЗУШ: «Динамо опытнее Фенербахче в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
21 июля 2022, 11:29 | Обновлено 21 июля 2022, 12:49
1079
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Динамо опытнее Фенербахче в Лиге чемпионов»

Наставник «Фенербахче» - о матче против «Динамо»

21 июля 2022, 11:29 | Обновлено 21 июля 2022, 12:49
1079
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Динамо опытнее Фенербахче в Лиге чемпионов»
ФК Фенербахче. Жорже Жезуш

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш поделился впечатлениями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» (ничья 0:0):

«Это был первый официальный матч, который мы сыграли. Как я уже говорил перед матчем, нам попался непростой соперник. Большинство футболистов играют в сборной Украины. В этом турнире они опытнее «Фенербахче».

Но мы играли хорошо. В оборонном плане мы очень хорошо организованы. У нашего соперника не было ни одной серьезной атаки. Чего нам не хватало, так это качества атаки.

Поддержка наших болельщиков во втором матче будет очень важным преимуществом. А атмосфера, которую они создадут, будет создавать психологическое давление на соперника. Противостояние еще не окончено, потому что мы едем домой с ничьей. Это двухэтапное противостояние. Первая игра закончилась, мы хотим пройти в следующий раунд в ответном матче.

Сейчас нет нужды говорить о трансферах. 27 июля у нас еще одна игра против «Динамо». У наших игроков достаточно качества и возможностей для прохождения в следующий раунд. Мы работали свыше этого 5 недель. Нет необходимости говорить об игроках, которые не смогут сыграть во второй игре».

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Жорже Жезуш Фенербахче Динамо Киев Динамо - Фенербахче Лига чемпионов
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Источник ФК Фенербахче
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