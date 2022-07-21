Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо будет фаворитом в следующем матче»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью киевского «Динамо» с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Сыграли дисциплинировано, что и требуется в таких матчах. Много борьбы, которая в концовке матча перешла в сумбур. На мой взгляд, обе команды не готовы на все 100%. Для тех кто разбирается, - результат был предсказуемый.

Интуиция подсказывает, что «Динамо» будет фаворитом в следующем матче. Лично меня результат сегодняшнего матча устраивает. Удовлетворен увиденным. Есть нюансы в ответной игре, но о них позже», - написал Заховайло.