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Лига чемпионов
21 июля 2022, 08:38 | Обновлено 21 июля 2022, 08:54
750
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо будет фаворитом в следующем матче»

Футбольный агент – о ничьей киевлян с «Фенербахче»

21 июля 2022, 08:38 | Обновлено 21 июля 2022, 08:54
750
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо будет фаворитом в следующем матче»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью киевского «Динамо» с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Сыграли дисциплинировано, что и требуется в таких матчах. Много борьбы, которая в концовке матча перешла в сумбур. На мой взгляд, обе команды не готовы на все 100%. Для тех кто разбирается, - результат был предсказуемый.

Интуиция подсказывает, что «Динамо» будет фаворитом в следующем матче. Лично меня результат сегодняшнего матча устраивает. Удовлетворен увиденным. Есть нюансы в ответной игре, но о них позже», - написал Заховайло.

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Вячеслав Заховайло Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Динамо - Фенербахче
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