Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о сложностях, которые у него возникли с просмотром матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Фенербахче» (0:0).

«Долго ждал этот матч, хотел посмотреть на «Динамо» в Лиге чемпионов, но не смог. Перед игрой высветился баннер: «Показ невозможен из-за авторских прав». Сразу после окончания игры все заработало.

Я крайне возмущен – не дали посмотреть матч. За что я плачу 300 грн каждый месяц за подписку Oll TV? У меня есть три канала Setanta Sports, а я не смог посмотреть игру, которую так ждал. Как это можно? Бессовестные миллионеры издеваются над нами», - сказал Сабо.