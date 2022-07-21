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  4. Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 07:59 |
4017
2

Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»

Известный тренер не смог посмотреть матч «Динамо» – «Фенербахче»

21 июля 2022, 07:59 |
4017
2
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о сложностях, которые у него возникли с просмотром матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Фенербахче» (0:0).

«Долго ждал этот матч, хотел посмотреть на «Динамо» в Лиге чемпионов, но не смог. Перед игрой высветился баннер: «Показ невозможен из-за авторских прав». Сразу после окончания игры все заработало.

Я крайне возмущен – не дали посмотреть матч. За что я плачу 300 грн каждый месяц за подписку Oll TV? У меня есть три канала Setanta Sports, а я не смог посмотреть игру, которую так ждал. Как это можно? Бессовестные миллионеры издеваются над нами», - сказал Сабо.

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Динамо - Фенербахче Йожеф Сабо
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 2
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aleks8-48
Полностью согласен с Сабо. Часто приходится сталкиваться с подобными ситуациями,когда транслируются  важные соревнования с участием украинских спортсменов!Как-то можно было бы понять если бы засекреченный обладатель авторских прав имел от этого выгоду,но здесь явная деверсия и издевательство против любителей украинского спорта. Особенно это ощющается во время войны. Напрашивается вывод,что сайт сообщающий о каких-то авторских правах и не сообщающий имя этого обладателя, сам и провоцирует анти украинские настроения прикрываясь мифическими без имени миллионерами. 
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+1
nick07
фіг його зна, можливо Йожефович і правий, але вчора без проблем на Сетантаспорт дивився футбол
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0
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