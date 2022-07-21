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  4. Виктор СКРИПНИК: «Гордый, что имею возможность работать на благо Украины»
Лига конференций
21 июля 2022, 02:41 | Обновлено 21 июля 2022, 02:50
23
0

Виктор СКРИПНИК: «Гордый, что имею возможность работать на благо Украины»

Наставник «Ворсклы» поделился ожиданиями от дебюта во главе полтавчан

21 июля 2022, 02:41 | Обновлено 21 июля 2022, 02:50
23
0
Виктор СКРИПНИК: «Гордый, что имею возможность работать на благо Украины»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник в преддверии поединка Лиги конференций против АИКа провел пресс-конференцию в Стокгольме.

– Виктор, какие ваши впечатления от короткого периода работы с командой?
– Да что сказать, меньше месяца мы вместе с ребятами. Я доволен тем, что у них пылают глаза во время работы. Если бы этого не было, любой тренер в мире здесь не помог бы. Я чувствую ребят, и они охотно воспринимают то, что мы с ассистентами пытаемся донести им. Кстати, это будет наша первая за семь месяцев официальная игра. Сами понимаете – событие сверхважное и ответственное.

 – С тактической точки зрения, как бы вы могли описать игру «Ворсклы»?
– За время своей тренерской карьеры я еще ни одного тренера не слышал, который бы рассказывал о тактике своей команды, тем более перед игрой. Точно могу сказать, что это будет матч 11 на 11, и начнется он при счете 0:0.

 – Учитывая обстоятельства, какой была подготовка команды к игре?
– Мы в первый день июля выехали в Польшу. Три недели мы знакомились в совместной работе с командой. Провели три товарищеских встречи, особо не выбирая соперников. Тренер не может полностью быть доволен своими подопечными. Я знаю, что эти два матча с АИК сделают нас сильнее.

 – Что знаете об АИК в целом?
 – Тактика 4-4-2 и 4-3-3 – это то, что было в последних нескольких играх. Есть скорые фланговые исполнители, мощные нападающие. АИК умело использует «стандарты». Например, тот же аут забрасывают прямо в штрафную. Мы обращаем внимание на многие нюансы. Будет интересно проявить себя на фоне такого организованного коллектива.

 – Футбольной Европе вы известны по работе в немецком «Вердере». Как вам работается сейчас, когда в таких обстоятельствах, возможно, нет особых условий?
– Я очень доволен и горд тем, что сейчас имею возможность работать на благо родной страны и под желто-голубым флагом. Вот что на первом месте для меня сейчас!

Поединок Лиги Конференций АИК - Ворскла состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме.

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Источник ФК Ворскла
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