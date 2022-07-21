Денис Гармаш обошел Олега Блохина по матчам в еврокубках

Матч с «Фенербахче» (0:0) стал 80-м в еврокубковой карьере Дениса Гармаша. Тем самым, обойдя Олега Блохина, он делит теперь третью строчку в списке топ-гвардейцев «Динамо» с Андреем Ярмоленко. 41 встречу 32-летний полузащитник киевлян отыграл в Лиге чемпионов и 39 - в Лиге Европы.

К слову, поединок с турками оказался юбилейным еще для двух футболистов бело-синих. Илья Забарный провел 20-ю игру в еврокубках (ЛЧ - 16, ЛЕ - 4), а Денис Попов - 50-ю за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ - 33, КУ - 5, ЕК - 12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок Годы Всего ЛЧ КК ЛЕ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2016 143 109 - 34 - 2. Олег ГУСЕВ 2003-2017 98 56 - 42 - 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2017 80 36 - 44 - Денис ГАРМАШ 2010-2022 80 41 - 39 - 5. Олег БЛОХИН 1972-1987 79 43 18 15 3 6. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2007 73 71 - 2 - Максим ШАЦКИХ 1999-2008 73 69 - 4 - 8. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 72 68 - 4 - 9. Сергей СИДОРЧУК 2013-2022 69 32 - 37 - 10. Андрей ГУСИН 1997-2004 66 64 - 2 -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.