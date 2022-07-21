Денис Гармаш обошел Олега Блохина по матчам в еврокубках
32-летний динамовец провел 80-й матч в евротурнирах
Матч с «Фенербахче» (0:0) стал 80-м в еврокубковой карьере Дениса Гармаша. Тем самым, обойдя Олега Блохина, он делит теперь третью строчку в списке топ-гвардейцев «Динамо» с Андреем Ярмоленко. 41 встречу 32-летний полузащитник киевлян отыграл в Лиге чемпионов и 39 - в Лиге Европы.
К слову, поединок с турками оказался юбилейным еще для двух футболистов бело-синих. Илья Забарный провел 20-ю игру в еврокубках (ЛЧ - 16, ЛЕ - 4), а Денис Попов - 50-ю за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ - 33, КУ - 5, ЕК - 12).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЛЧ
|
КК
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
143
|
109
|
-
|
34
|
-
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2017
|
98
|
56
|
-
|
42
|
-
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2017
|
80
|
36
|
-
|
44
|
-
|
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2022
|
80
|
41
|
-
|
39
|
-
|
5.
|
Олег БЛОХИН
|
1972-1987
|
79
|
43
|
18
|
15
|
3
|
6.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2007
|
73
|
71
|
-
|
2
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
73
|
69
|
-
|
4
|
-
|
8.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
72
|
68
|
-
|
4
|
-
|
9.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2022
|
69
|
32
|
-
|
37
|
-
|
10.
|
Андрей ГУСИН
|
1997-2004
|
66
|
64
|
-
|
2
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
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