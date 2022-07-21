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  4. Денис Гармаш обошел Олега Блохина по матчам в еврокубках
Лига чемпионов
21 июля 2022, 01:45 | Обновлено 21 июля 2022, 01:51
143
0

Денис Гармаш обошел Олега Блохина по матчам в еврокубках

32-летний динамовец провел 80-й матч в евротурнирах

21 июля 2022, 01:45 | Обновлено 21 июля 2022, 01:51
143
0
Денис Гармаш обошел Олега Блохина по матчам в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш

Матч с «Фенербахче» (0:0) стал 80-м в еврокубковой карьере Дениса Гармаша. Тем самым, обойдя Олега Блохина, он делит теперь третью строчку в списке топ-гвардейцев «Динамо» с Андреем Ярмоленко. 41 встречу 32-летний полузащитник киевлян отыграл в Лиге чемпионов и 39 - в Лиге Европы.

К слову, поединок с турками оказался юбилейным еще для двух футболистов бело-синих. Илья Забарный провел 20-ю игру в еврокубках (ЛЧ - 16, ЛЕ - 4), а Денис Попов - 50-ю за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ - 33, КУ - 5, ЕК - 12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

 

Игрок

Годы

Всего

ЛЧ

КК

ЛЕ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

143

109

-

34

-

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2017

98

56

-

42

-

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2017

80

36

-

44

-

 

Денис ГАРМАШ

2010-2022

80

41

-

39

-

5.

Олег БЛОХИН

1972-1987

79

43

18

15

3

6.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2007

73

71

-

2

-

 

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

73

69

-

4

-

8.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

72

68

-

4

-

9.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2022

69

32

-

37

-

10.

Андрей ГУСИН

1997-2004

66

64

-

2

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

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Источник Sport.ua
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