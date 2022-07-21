Мирча ЛУЧЕСКУ: «0:0 – положительный результат для Динамо»
Наставник «Динамо» – о поединке с «Фенербахче»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал дебютный официальный матч «бело-синих» в этом сезоне. В Лодзи в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне разошлись миром с турецким «Фенербахче» (0:0).
«Это нормальный результат для нас, учитывая, что это была первая официальная игра за восемь месяцев. До этого мы играли только товарищеские поединки, и это было нелегко. Мы ведь не знали нашего потенциала на данный момент.
Мы не рисковали, поединок был равным. Результат нормальный. Мы могли забить, у соперника тоже были моменты.
Мы знали, что «Фенербахче» стал дороже, пригласив очень хороших игроков. Мы же из-за сложной ситуации в Украине играли тем же составом.
Но 0:0 – положительный результат. Поедем в Стамбул за победой. Они будут вынуждены рисковать, они делали это и сегодня. Думаю, у нас будет возможность добиться хорошего результата.
К сожалению, наши игроки получили три желтых карточки, которых мы не заслуживали в тех эпизодах. Но все нормально, это только первый матч», – сказал Мирча Луческу на пресс-конференции после поединка.
Ответный матч состоится 27 июля в Стамбуле.
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