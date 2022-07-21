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  4. Динамо провело 250 матч в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
21 июля 2022, 01:10 | Обновлено 21 июля 2022, 01:17
33
0

Динамо провело 250 матч в Лиге чемпионов

Киевляне провели 250-й матч в Лиге (Кубке) чемпионов

21 июля 2022, 01:10 | Обновлено 21 июля 2022, 01:17
33
0
Динамо провело 250 матч в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч с «Фенербахче» (0:0) стал 250-м для «Динамо» за 55-летнюю историю выступлений в Лиге (Кубке) чемпионов.

В главном по значимости европейском клубном турнире киевляне одержали 102 победы, 55 встреч завершили вничью, 93 проиграли, 346 мячей забили, 308 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов

Матч

Дата

Стадия

Соперник

Счет

Тренер «Динамо»

1-й

20.09.1967

1/16

Селтик Шотландия (г)

2:1

Виктор МАСЛОВ

50-й

22.04.1987

1/2

Порту Португалия (д)

1:2

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

100-й

17.03.1999

1/4

Реал Испания (д)

2:0

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

150-й

05.11.2003

ГТ

Арсенал Англия (г)

0:1

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

200-й

25.08.2010

КР4

Аякс Нидерланды (г)

1:2

Валерий ГАЗЗАЕВ

250-й

20.07.2022

КР2

Фенербахче Турция (д)

0:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

 

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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