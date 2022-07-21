Динамо провело 250 матч в Лиге чемпионов
Киевляне провели 250-й матч в Лиге (Кубке) чемпионов
Матч с «Фенербахче» (0:0) стал 250-м для «Динамо» за 55-летнюю историю выступлений в Лиге (Кубке) чемпионов.
В главном по значимости европейском клубном турнире киевляне одержали 102 победы, 55 встреч завершили вничью, 93 проиграли, 346 мячей забили, 308 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Матч
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер «Динамо»
|
1-й
|
20.09.1967
|
1/16
|
Селтик Шотландия (г)
|
2:1
|
Виктор МАСЛОВ
|
50-й
|
22.04.1987
|
1/2
|
Порту Португалия (д)
|
1:2
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
100-й
|
17.03.1999
|
1/4
|
Реал Испания (д)
|
2:0
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
150-й
|
05.11.2003
|
ГТ
|
Арсенал Англия (г)
|
0:1
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
200-й
|
25.08.2010
|
КР4
|
Аякс Нидерланды (г)
|
1:2
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
250-й
|
20.07.2022
|
КР2
|
Фенербахче Турция (д)
|
0:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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