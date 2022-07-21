Динамо провело 250 матч в Лиге чемпионов

Матч с «Фенербахче» (0:0) стал 250-м для «Динамо» за 55-летнюю историю выступлений в Лиге (Кубке) чемпионов.

В главном по значимости европейском клубном турнире киевляне одержали 102 победы, 55 встреч завершили вничью, 93 проиграли, 346 мячей забили, 308 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов

Матч Дата Стадия Соперник Счет Тренер «Динамо» 1-й 20.09.1967 1/16 Селтик Шотландия (г) 2:1 Виктор МАСЛОВ 50-й 22.04.1987 1/2 Порту Португалия (д) 1:2 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 100-й 17.03.1999 1/4 Реал Испания (д) 2:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 150-й 05.11.2003 ГТ Арсенал Англия (г) 0:1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 200-й 25.08.2010 КР4 Аякс Нидерланды (г) 1:2 Валерий ГАЗЗАЕВ 250-й 20.07.2022 КР2 Фенербахче Турция (д) 0:0 Мирча ЛУЧЕСКУ

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.