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Лига чемпионов
21 июля 2022, 00:48 | Обновлено 21 июля 2022, 00:52
51
0

Луческу провел 70-й матч во главе Динамо

Румынский тренер провел 70-й матч у руля «Динамо», в том числе 20-й - в еврокубках

21 июля 2022, 00:48 | Обновлено 21 июля 2022, 00:52
51
0
Луческу провел 70-й матч во главе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Поединок с «Фенербахче» (0:0) стал 70-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». Под его руководством киевляне провели 44 матча в чемпионатах Украины, 20 - в еврокубках, 4 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины.

С румынским коучем динамовцы одержали в общей сложности 43 победы, 13 встреч завершили вничью, 14 проиграли, 129 мячей забили, 59 пропустили. На международной арене достижения, правда, куда скромнее - 5 побед, 4 ничьи, 11 поражений (мячи 14-30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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