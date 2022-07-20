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  4. Оценки матча Динамо – Фенербахче. Защита превзошла нападение
Лига чемпионов
20 июля 2022, 23:45 | Обновлено 21 июля 2022, 01:14
1381
1

Оценки матча Динамо – Фенербахче. Защита превзошла нападение

В Лодзи была зафиксирована ничья

20 июля 2022, 23:45 | Обновлено 21 июля 2022, 01:14
1381
1
Оценки матча Динамо – Фенербахче. Защита превзошла нападение
twitter.com/aa_spor

В первом поединке 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграло в нулевую ничью с «Фенербахче».

Лучшими игроками в составе «бело-синих», по нашему мнению, стали Бущан, Попов и Забарный (все получили оценку 7,0).

Голкипер сыграл уверенно, а в первом тайме откровенно выручил после удара головой соперника. Попов действовал надежно, в некоторых моментах на грани фола разрушая атаки «канареек». Отличался надежностью и Забарный.

Отметим также хорошую игру в исполнении Дубинчака (6,5), появление которого в стартовом составе стало несколько неожиданным.

  

Замены «Динамо»: Гармаш  - 5,5; Сирота - б/о; Ванат - б/о; Караваев - б/о.

Замены «Фенербахче»: Тиссеран - 5,5; Брума - 5,5; Линкольн - 6,0; Дурсун  - 5,5; Гюлер - 6,0.

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Динамо - Фенербахче оценки Sport.ua Георгий Бущан Денис Попов Илья Забарный Владислав Дубинчак
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Владимир Дьяков
С такой игрой в Турции делать не чего. ЗА ВСЮ ИГРУ НИ РАЗУ ПО ВОРОТАМ НЕ УДАРИЛИ.
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