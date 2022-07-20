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  4. Лунин полетел с Реалом в турне по США
Испания
20 июля 2022, 23:23 | Обновлено 20 июля 2022, 23:25
202
3

Лунин полетел с Реалом в турне по США

Украинский голкипер остается в стане «сливочных»

20 июля 2022, 23:23 | Обновлено 20 июля 2022, 23:25
202
3
Лунин полетел с Реалом в турне по США
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин отправился с мадридским «Реалом» в предсезонное турне по США.

В ходе предсезонной подготовки команда Карло Анчелотти сыграет с «Барселоной» (24 июля), мексиканской «Америкой» (27 июля) и итальянским «Ювентусом» (31 июля).

В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за первую команду «сливочных» во всех турнирах и суммарно пропустил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Лунин после разговора с Анчелотти принял решение остаться в «Реале».

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Источник Sport.ua
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Alex Dunkel
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