Лунин полетел с Реалом в турне по США

23-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин отправился с мадридским «Реалом» в предсезонное турне по США.

В ходе предсезонной подготовки команда Карло Анчелотти сыграет с «Барселоной» (24 июля), мексиканской «Америкой» (27 июля) и итальянским «Ювентусом» (31 июля).

В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за первую команду «сливочных» во всех турнирах и суммарно пропустил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Лунин после разговора с Анчелотти принял решение остаться в «Реале».