Лунин полетел с Реалом в турне по США
Украинский голкипер остается в стане «сливочных»
23-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин отправился с мадридским «Реалом» в предсезонное турне по США.
В ходе предсезонной подготовки команда Карло Анчелотти сыграет с «Барселоной» (24 июля), мексиканской «Америкой» (27 июля) и итальянским «Ювентусом» (31 июля).
В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за первую команду «сливочных» во всех турнирах и суммарно пропустил четыре гола.
Ранее сообщалось, что Лунин после разговора с Анчелотти принял решение остаться в «Реале».
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