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  4. ДИБАЛА: «Всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики Ромы»
Италия
20 июля 2022, 22:13 | Обновлено 20 июля 2022, 22:36
748
0

ДИБАЛА: «Всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики Ромы»

Аргентинский форвард высказался о своем переходе

20 июля 2022, 22:13 | Обновлено 20 июля 2022, 22:36
748
0
ДИБАЛА: «Всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики Ромы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Новичок «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал свой переход в римский клуб.

«Дни, которые привели меня к подписанию этого контракта, были наполнены огромным количеством эмоций. Скорость и решительность, с которой «Рома» продемонстрировала, как сильно она хочет подписать меня, сыграли решающую роль.

Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъеме, к клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент для будущего, и к тренеру Жозе Моуриньо, работать с которым будет большой честью.

Как соперник я всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики «Ромы», и теперь я не могу дождаться возможности поприветствовать их, играя в этой футболке», - сказал Дибала.

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Источник ФК Рома
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