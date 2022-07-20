ДИБАЛА: «Всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики Ромы»

Новичок «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал свой переход в римский клуб.

«Дни, которые привели меня к подписанию этого контракта, были наполнены огромным количеством эмоций. Скорость и решительность, с которой «Рома» продемонстрировала, как сильно она хочет подписать меня, сыграли решающую роль.

Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъеме, к клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент для будущего, и к тренеру Жозе Моуриньо, работать с которым будет большой честью.

Как соперник я всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики «Ромы», и теперь я не могу дождаться возможности поприветствовать их, играя в этой футболке», - сказал Дибала.