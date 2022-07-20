Динамо – Фенербахче. Известны стартовые составы

В среду, 20 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет вице-чемпиона Турции «Фенербахче».

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Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Караваев, Вивчаренко, Андриевский, Антюх, Гармаш, Ванат.

«Фенербахче»: Алтай Баиндыр, Ферди Кадиоглу, О. Солои, Сердар Азиз, Осаи-Самюэл, Ирфан Джан, Кахведжи Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Э. Валенсия, Росси.

Запасные: Осман Эртугрул Четин, Линкольн, Сердар Дурсун, Брума, Мухаммед Гюмюшкайя, Арда Гюллер, Зайц, Мигел Крешпу, Тиссеран, Новак, Бурак Кападжак, Эмре Мор.

Поединок «Динамо» – «Фенербахче» состоится в польском Лодзе на стадионе имени Владислава Крола. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.