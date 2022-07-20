Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – АИК

В четверг, 21 июля «Ворскла» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций в Стокгольме сыграет с АИКом. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на Espreso.tv и Ютуб-канале «Ворсклы».

«Ворскла» - АИК. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций