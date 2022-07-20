Лига конференций20 июля 2022, 16:52 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – АИК
Матч квалификации Лиги конференций УЕФА
20 июля 2022, 16:52 |
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В четверг, 21 июля «Ворскла» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций в Стокгольме сыграет с АИКом. Начало матча – в 20:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на Espreso.tv и Ютуб-канале «Ворсклы».
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