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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – АИК
Лига конференций
20 июля 2022, 16:52 |
466
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – АИК

Матч квалификации Лиги конференций УЕФА

20 июля 2022, 16:52 |
466
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – АИК
ФК Ворскла

В четверг, 21 июля «Ворскла» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций в Стокгольме сыграет с АИКом. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на Espreso.tv и Ютуб-канале «Ворсклы».

«Ворскла» - АИК. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

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Источник Sport.ua
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