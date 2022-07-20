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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 12:18 |
838
2

Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»

Конфликт продолжается

20 июля 2022, 12:18 |
838
2
Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»
scdnipro1.com.ua

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза эмоционально оценил переход наставника Игора Йовичевича в «Шахтера».

«Когда думаю о Йовичевиче, мне становится стыдно. Не за себя, а за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами, но я з 8 лет войны научился ждать. И я дождусь».

«Мы со взводом «Днепр-1» в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются», - сказал Береза.

«Днепр-1» обвинил тренера во лжи.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Артем Дима футболист
Молодець, що за себе та коломойського не соромно.
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+5
Rolan Stkomarovskiy
А хто такий цей Береза? Де і як вчився?  Де і як сформував як професійна одиниця в якому виді діяльності?
Звідки він в українському футболі? Звідки в нього інтерес до футболу?
Звідки в нього гроші на футбольну команду вищої ліги?
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-1
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