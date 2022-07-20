Украина. Премьер лига20 июля 2022, 12:18 |
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Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»
Конфликт продолжается
20 июля 2022, 12:18 |
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Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза эмоционально оценил переход наставника Игора Йовичевича в «Шахтера».
«Когда думаю о Йовичевиче, мне становится стыдно. Не за себя, а за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами, но я з 8 лет войны научился ждать. И я дождусь».
«Мы со взводом «Днепр-1» в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются», - сказал Береза.
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Звідки він в українському футболі? Звідки в нього інтерес до футболу?
Звідки в нього гроші на футбольну команду вищої ліги?