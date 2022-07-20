Юрий БЕРЕЗА: «Когда думаю о Йовичевиче, то мне за него становится стыдно»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза эмоционально оценил переход наставника Игора Йовичевича в «Шахтера».

«Когда думаю о Йовичевиче, мне становится стыдно. Не за себя, а за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами, но я з 8 лет войны научился ждать. И я дождусь».

«Мы со взводом «Днепр-1» в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются», - сказал Береза.

«Днепр-1» обвинил тренера во лжи.