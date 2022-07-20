Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал переход Александра Зинченко в «Арсенал»:

«Влияние Зинченко, как и Габриела и Рахима, покинувших клуб, было огромным. Это невероятные люди и исключительные игроки. Сейчас они идут дальше. Я благодарен им за то, как они вели себя на поле и его пределами.

С Алексом было хорошо, мы поужинали и смогли нормально попрощаться. Этого не получилось с Рахимом и Габриэлом».