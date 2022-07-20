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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Англия
20 июля 2022, 11:21 |
1277
2

Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»

Наставник «Манчестер Сити» попрощался с украинским хавбекам

20 июля 2022, 11:21 |
1277
2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал переход Александра Зинченко в «Арсенал»:

«Влияние Зинченко, как и Габриела и Рахима, покинувших клуб, было огромным. Это невероятные люди и исключительные игроки. Сейчас они идут дальше. Я благодарен им за то, как они вели себя на поле и его пределами.

С Алексом было хорошо, мы поужинали и смогли нормально попрощаться. Этого не получилось с Рахимом и Габриэлом».

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Источник Manchester Evening News
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Комментарии 2
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Rolan Stkomarovskiy
Так, провтик з голом у фіналі ЛЧ  та сидіння на лаві запасних в більшості матчів за МанСіті - це фантастичний вплив на клуб. Загалом МанСіті в 1990-х був провінційним, середнім клубом. Як і мало би бути. Але тут прийшли величезні гроші з арабського світу і почався швидкий розвиток. Але ЛЧ досі не виграли.
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