Англия20 июля 2022, 11:21 |
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Наставник «Манчестер Сити» попрощался с украинским хавбекам
20 июля 2022, 11:21 |
1277
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал переход Александра Зинченко в «Арсенал»:
«Влияние Зинченко, как и Габриела и Рахима, покинувших клуб, было огромным. Это невероятные люди и исключительные игроки. Сейчас они идут дальше. Я благодарен им за то, как они вели себя на поле и его пределами.
С Алексом было хорошо, мы поужинали и смогли нормально попрощаться. Этого не получилось с Рахимом и Габриэлом».
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Комментарии 2
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Так, провтик з голом у фіналі ЛЧ та сидіння на лаві запасних в більшості матчів за МанСіті - це фантастичний вплив на клуб. Загалом МанСіті в 1990-х був провінційним, середнім клубом. Як і мало би бути. Але тут прийшли величезні гроші з арабського світу і почався швидкий розвиток. Але ЛЧ досі не виграли.
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