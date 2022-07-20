Ринат АХМЕТОВ: «Закрыть каналы – вынужденное, тяжелое решение»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью итальянским СМИ рассказал о причинах выхода из медиабизнеса:

«Такое решение вызвано только одним фактором – вступление в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце, ведь мы начали развивать медиа-бизнес в 2000 году. С этого времени инвестировали 1,5 миллиарда долларов. Каналы «Украина» и «Украина 24» были лидерами украинского бродкастинга. Наша звездная команда насчитывала 4000 сотрудников, создавших одновременно свободное, профессиональное и интересное медиа.

После начала полномасштабной российской войны против Украины и через короткий 6-месячный срок для продажи, определенный законом, продать этот крупный медиа-бизнес на рыночных условиях является невозможной задачей. Закон не был отменен и вступил в силу, что требовало от меня избавиться от медиаактивов. Поэтому я вынужден был отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить печатные и электронные медиа. Что касается развития медиа в Польше и других странах, то это решение на сегодняшний день еще не принято».