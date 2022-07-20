РОДРИ: «Мы будем скучать по Зинченко»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал трансфер Александра Зинченко в «Арсенал»:

«Он был отличным партнером по команде как игрок. Он заслуживал лучшего, и мы будем скучать по нему.

Но это футбол – он продолжается, и всегда приходят новые игроки. Однако мы исключительно рады за него».