Англия20 июля 2022, 09:42 |
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РОДРИ: «Мы будем скучать по Зинченко»
Хавбек «Манчестер Сити» – о трансфере украинского хавбека
20 июля 2022, 09:42 |
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал трансфер Александра Зинченко в «Арсенал»:
«Он был отличным партнером по команде как игрок. Он заслуживал лучшего, и мы будем скучать по нему.
Но это футбол – он продолжается, и всегда приходят новые игроки. Однако мы исключительно рады за него».
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