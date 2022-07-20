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  4. РОДРИ: «Мы будем скучать по Зинченко»
Англия
20 июля 2022, 09:42 |
768
0

РОДРИ: «Мы будем скучать по Зинченко»

Хавбек «Манчестер Сити» – о трансфере украинского хавбека

20 июля 2022, 09:42 |
768
0
РОДРИ: «Мы будем скучать по Зинченко»
ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал трансфер Александра Зинченко в «Арсенал»:

«Он был отличным партнером по команде как игрок. Он заслуживал лучшего, и мы будем скучать по нему.

Но это футбол – он продолжается, и всегда приходят новые игроки. Однако мы исключительно рады за него».

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Источник Daily Mail
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