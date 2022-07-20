Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Рад стать частью истории Баварии»
Германия
20 июля 2022, 09:24 |
170
0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Рад стать частью истории Баварии»

Нидерландский защитник – о своем трансфере

20 июля 2022, 09:24 |
170
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Рад стать частью истории Баварии»
ФК Бавария. Маттейс Де Лигт

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт прокомментировал свой трансфер в «Баварию»:

«Я очень рад стать игроком этого большого клуба. «Бавария» – самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.

Я почувствовал искреннее признание от спортивного руководства, тренера и правления с самого начала, это меня убедило.

Кроме того, «Бавария» — отличный клуб с большими целями. Я очень рад, что теперь я стал частью его истории».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
Мануэль НОЙЕР: «Вместе с Левандовски Бавария потеряла гарантию голов»
Маттейс де Лигт Бавария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Футбол | 20 июля 2022, 00:45 8
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче

Знакомимся с первым оппонентом «Динамо» на пути в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23

ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
Теннис | 19 июля 2022, 22:50 4
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию

Маркета Вондроушова теперь будет носить фамилию Шимкова

Источник: у Днепра-1 на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули
Футбол | 20.07.2022, 04:43
Источник: у Днепра-1 на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули
Источник: у Днепра-1 на карандаше были кандидатуры Нещерета и Зозули
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Футбол | 20.07.2022, 01:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Жорже ЖЕЗУШ: «Мы дружим с Луческу, но надеюсь снова обыграть его команду»
Футбол | 20.07.2022, 02:59
Жорже ЖЕЗУШ: «Мы дружим с Луческу, но надеюсь снова обыграть его команду»
Жорже ЖЕЗУШ: «Мы дружим с Луческу, но надеюсь снова обыграть его команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
19.07.2022, 10:45 8
Футбол
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
18.07.2022, 10:44 3
Футбол
Украина уступила Испании на Евробаскете U-20, но сыграет в 1/8 финала
Украина уступила Испании на Евробаскете U-20, но сыграет в 1/8 финала
18.07.2022, 16:55
Баскетбол
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50 3
Футбол
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 11
Теннис
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
19.07.2022, 00:15
Волейбол
Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
18.07.2022, 15:20 7
Футбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем