Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Рад стать частью истории Баварии»
Нидерландский защитник – о своем трансфере
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт прокомментировал свой трансфер в «Баварию»:
«Я очень рад стать игроком этого большого клуба. «Бавария» – самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.
Я почувствовал искреннее признание от спортивного руководства, тренера и правления с самого начала, это меня убедило.
Кроме того, «Бавария» — отличный клуб с большими целями. Я очень рад, что теперь я стал частью его истории».
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