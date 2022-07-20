Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Рад стать частью истории Баварии»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт прокомментировал свой трансфер в «Баварию»:

«Я очень рад стать игроком этого большого клуба. «Бавария» – самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.

Я почувствовал искреннее признание от спортивного руководства, тренера и правления с самого начала, это меня убедило.

Кроме того, «Бавария» — отличный клуб с большими целями. Я очень рад, что теперь я стал частью его истории».