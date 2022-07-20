Рафинья забил. Барселона без Левандовски обыграла Интер Майами

«Барселона» в рамках предсезонного турне по США провел товарищеский матч против «Интер Майами». Поединок завершился разгромной победой каталонцев – 6:0.

Один из голов в матче на счету новичка «Барселоны» Рафиньи. Еще одно звездное подписание каталонцев, Роберт Левандовски, участия в матче не принимал.

«Интер Майами» — «Барселона» — 0:6

Голы: Обамеянг, 19, Рафинья, 25, Фати, 41, Гави, 55, Депай, 69, Дембеле, 70

Кроме Рафиньи, участие в матче принимали и другие новички «Барселоны» - Андреас Кристенсен и Франк Кессье. Следующий матч в США каталонцы проведут 24 июля против «Реала».

Обзор матча: