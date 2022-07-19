Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Динамо никогда не рассматривало кандидатуру Йовичевича»
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 23:37 | Обновлено 19 июля 2022, 23:51
458
1

Игорь СУРКИС: «Динамо никогда не рассматривало кандидатуру Йовичевича»

Ранее сам хорват, по данным испанского AS, заявил об интересе киевлян

19 июля 2022, 23:37 | Обновлено 19 июля 2022, 23:51
458
1
Игорь СУРКИС: «Динамо никогда не рассматривало кандидатуру Йовичевича»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию, что киевский клуб рассматривал возможность назначения наставником клуба хорвата Игора Йовичевича:

«Его кандидатура никогда даже не рассматривалась в «Динамо». Никогда не рассматривалась. У нас есть главный тренер, у которого контракт до 2024 года (Мирча Луческу). Дай бог ему здоровья. Если он сможет работать, то будем продолжать дальше».

Ранее сам Йовичевич, по данным испанского AS, сообщил, что «Динамо» и «Шахтер» рассматривали его кандидатуру, когда он работал в «Днепре-1».

По теме:
Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр-1 Игор Йовичевич Игорь Суркис назначение тренера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Другие виды | 19 июля 2022, 06:59 3
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной

Финал ЧМ-2022 в тройном прыжке для украинки сложился неудачно

Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Футбол | 19 июля 2022, 10:45 8
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»

Рэй Парлор - о вероятном трансфере украинца

ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
Теннис | 19.07.2022, 22:50
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
Футбол | 19.07.2022, 21:54
ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Футбол | 19.07.2022, 10:25
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rolan Stkomarovskiy
Коли Луческу тренував Шахтар  - навряд хтось міг уявити, що Суркіси його потім покличуть до себе. Але от трапилося таке, що Луческу тепер шанована людина для ДК.
Ахметов та Суркіс - дуже чесні, порядні та щирі люди. А тому від них можна очікувати чого завгодно. І головне, вони ніколи не брешуть.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
18.07.2022, 15:35 1
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
18.07.2022, 11:04 3
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
18.07.2022, 13:30 3
Бокс
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
18.07.2022, 10:11 2
Теннис
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
18.07.2022, 10:44 3
Футбол
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
19.07.2022, 13:24 8
Футбол
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем