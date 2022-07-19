Игорь СУРКИС: «Динамо никогда не рассматривало кандидатуру Йовичевича»
Ранее сам хорват, по данным испанского AS, заявил об интересе киевлян
Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию, что киевский клуб рассматривал возможность назначения наставником клуба хорвата Игора Йовичевича:
«Его кандидатура никогда даже не рассматривалась в «Динамо». Никогда не рассматривалась. У нас есть главный тренер, у которого контракт до 2024 года (Мирча Луческу). Дай бог ему здоровья. Если он сможет работать, то будем продолжать дальше».
Ранее сам Йовичевич, по данным испанского AS, сообщил, что «Динамо» и «Шахтер» рассматривали его кандидатуру, когда он работал в «Днепре-1».
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