Игорь СУРКИС: «Динамо никогда не рассматривало кандидатуру Йовичевича»

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию, что киевский клуб рассматривал возможность назначения наставником клуба хорвата Игора Йовичевича:

«Его кандидатура никогда даже не рассматривалась в «Динамо». Никогда не рассматривалась. У нас есть главный тренер, у которого контракт до 2024 года (Мирча Луческу). Дай бог ему здоровья. Если он сможет работать, то будем продолжать дальше».

Ранее сам Йовичевич, по данным испанского AS, сообщил, что «Динамо» и «Шахтер» рассматривали его кандидатуру, когда он работал в «Днепре-1».