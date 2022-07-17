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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 13:50 |
894
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»

Киевский клуб интересовался хорватским специалистом

17 июля 2022, 13:50 |
894
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Новый тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что им интересовалось «Динамо» Киев, а также он имел возможность продолжать работу с «Днепром-1».

«Моя работа в Украине имела позитивные оценки, и я был одним из кандидатов на должность тренера «Динамо» и «Шахтера» последний год. Я мог вернуться в «Днепр-1», активировав клаусулу в контракте, но мне поступил звонок из «Шахтера».

«Мы поговорили с семьей, и я рад, что вернусь в Украину, а «Шахтер» - это тот шаг, который мне нужен. Я работал все это время, мечтая поучаствовать в Лиге чемпионов».

«Возвращение в Украину? Я совсем не герой, далеко от этого. Меня никто не заставлял, я сам захотел. Постоянно на контакте с УЕФА и УАФ по поводу безопасности», - сказал Йовичевич.

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Динамо Киев Игор Йовичевич Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
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Источник AS
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aleks8-48
Поучаствовать в ЛЧ! Это то,к чему стремится Шахтёр с Йовичевичем?
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