Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»

Новый тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что им интересовалось «Динамо» Киев, а также он имел возможность продолжать работу с «Днепром-1».

«Моя работа в Украине имела позитивные оценки, и я был одним из кандидатов на должность тренера «Динамо» и «Шахтера» последний год. Я мог вернуться в «Днепр-1», активировав клаусулу в контракте, но мне поступил звонок из «Шахтера».

«Мы поговорили с семьей, и я рад, что вернусь в Украину, а «Шахтер» - это тот шаг, который мне нужен. Я работал все это время, мечтая поучаствовать в Лиге чемпионов».

«Возвращение в Украину? Я совсем не герой, далеко от этого. Меня никто не заставлял, я сам захотел. Постоянно на контакте с УЕФА и УАФ по поводу безопасности», - сказал Йовичевич.