Лига чемпионов19 июля 2022, 22:30 | Обновлено 19 июля 2022, 23:34
2031
2
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Игру 2-го раунда Лиги чемпионов покажут только на платформе Setanta Sports
19 июля 2022, 22:30 | Обновлено 19 июля 2022, 23:34
2031
2
Трансляция матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Фенербахче» не будет доступна на платформе MEGOGO.
Онлайн-платформа setantasports.com стала единственным транслятором матчей киевлян в Лиге чемпионов. Болельщики смогут посмотреть матчи бесплатно.
Первый матч 2-го раунда отбора к ЛЧ между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени.
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Так сетанта є на мегого? Яка різниця?
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