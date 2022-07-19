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Лига чемпионов
19 июля 2022, 22:30 | Обновлено 19 июля 2022, 23:34
2031
2

Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет

Игру 2-го раунда Лиги чемпионов покажут только на платформе Setanta Sports

19 июля 2022, 22:30 | Обновлено 19 июля 2022, 23:34
2031
2
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Setanta Sports

Трансляция матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Фенербахче» не будет доступна на платформе MEGOGO.

Онлайн-платформа setantasports.com стала единственным транслятором матчей киевлян в Лиге чемпионов. Болельщики смогут посмотреть матчи бесплатно.

Первый матч 2-го раунда отбора к ЛЧ между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Динамо - Фенербахче телетрансляции ТВ-права Setanta Sports MEGOGO
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vitaha33
Так сетанта є на мегого? Яка різниця? 
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