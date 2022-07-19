Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет

Трансляция матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Фенербахче» не будет доступна на платформе MEGOGO.

Онлайн-платформа setantasports.com стала единственным транслятором матчей киевлян в Лиге чемпионов. Болельщики смогут посмотреть матчи бесплатно.

Первый матч 2-го раунда отбора к ЛЧ между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени.