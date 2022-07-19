Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Поединок состоится в среду, 20 июля
В среду, 20 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет вице-чемпиона Турции «Фенербахче».
Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе имени Владислава Крола. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
Динамо - Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок будет транслировать на телеканале Setanta Sports. Также эфир из Лодзи запланирован на OTT-сервисе setantasports.com.
- Все самые яркие моменты матча Динамо – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо - Фенербахче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» заплатят «Ман Сити» за трансфер 30 млн фунтов стерлингов
Почетный президент СК «Днепр-1» оскорбил экс-коуча клуба в соцсетях