В среду, 20 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет вице-чемпиона Турции «Фенербахче».

Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе имени Владислава Крола. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Динамо - Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок будет транслировать на телеканале Setanta Sports. Также эфир из Лодзи запланирован на OTT-сервисе setantasports.com.

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Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо - Фенербахче.