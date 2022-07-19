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Лига чемпионов
19 июля 2022, 16:50 | Обновлено 19 июля 2022, 17:08
790
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче

Поединок состоится в среду, 20 июля

19 июля 2022, 16:50 | Обновлено 19 июля 2022, 17:08
790
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче

В среду, 20 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет вице-чемпиона Турции «Фенербахче».

Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе имени Владислава Крола. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Динамо - Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок будет транслировать на телеканале Setanta Sports. Также эфир из Лодзи запланирован на OTT-сервисе setantasports.com.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо – Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо - Фенербахче.

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Источник Sport.ua
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