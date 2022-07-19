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Англия
19 июля 2022, 16:20 | Обновлено 19 июля 2022, 17:21
495
0

Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас в контрольном матче

Клубы АПЛ провели спарринг в Мельбурне

19 июля 2022, 16:20 | Обновлено 19 июля 2022, 17:21
495
0
Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас в контрольном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В австралийском Мельбурне состоялся предсезонный матч, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

В составе «красных дьяволов» забитыми мячами отличились Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. У «Кристал Пэлас» автором единственного гола стал Джоэл Уорд.

Контрольный матч

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 3:1
Голы: 1:0 – Марсьяль (17), 2:0 – Рэшфорд (48), 3:0 – Санчо (59), 3:1 – Уорд (74).

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что подпишет защитника «Аякса».

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Источник Sport.ua
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